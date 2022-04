Ambiente, mare del Casertano promosso a pieni voti secondo i risultati raccolti

«Il mare della provincia di Caserta è stato promosso a pieni voti. Su 41 tratti di costa considerati balneabili dai rilievi dell'Arpac, ben 36 risultano eccellenti, 2 buoni, 2 sufficienti e solo uno scarso segno tangibile dei risultati raccolti dal lavoro del governo De Luca in questi anni. La delibera 151 della giunta regionale fotografa come il nostro litorale sia pronto per una stagione estiva di grandi soddisfazioni con comuni come Castel Volturno, Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole che possono ritornare ad essere pilastri di un sistema turismo così come era negli anni 70 e 80. L'azione messa in campo con il masterplan comincia a dare i suoi frutti». Lo dice Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva in Regione Campania.

«Personalmente lavorerò affinché si rafforzi il legame tra le imprese e le istituzioni per fare in modo che il turismo diventi la prima azienda del nostro territorio. Con i paesaggi, le bellezze storiche ed architettoniche e la nostra enogastronomia- aggiunge - questo risultato è a portata di mano se tutti continuiamo a fare la nostra parte»