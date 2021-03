Sassi sull'ambulanza a Caserta: schianto, paura e un cellulare smarrito

Danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio sono i reati che verranno contestati agli autori del raid vandalico contro un'ambulanza del servizio 118 di Caserta. I responsabili della sassaiola contro un'ambulanza hanno le ore contate. Mentre scappavano dopo il raid, hanno perso un cellulare. Da quel telefonino, gli agenti della squadra Volanti diretti dal vicequestore Luigi Ricciardi, potrebbero arrivare a stretto giro a identificare i responsabili del lancio di pietre e arance contro un'ambulanza in transito in viale delle Industrie, raid avvenuto lunedì pomeriggio. Erano da poco passate le 17.30 e la centrale del 118 aveva richiesto un intervento da codice giallo in località San Leucio, per un soggetto con problemi di Covid e cardiocircolatori. L'ambulanza è partita e, per evitare il traffico della città, ha imboccato la Variante Anas, arteria situata quasi a ridosso della stessa postazione del 118 della ex Saint Gobain che collega tutta la città di Caserta. Poco dopo la pompa di benzina, ecco che l'ambulanza è stata colpita da pietre e arance. L'autista colto di sorpresa, ha perso il controllo del veicolo e il mezzo è finito contro il guardrail. A lanciare le grosse pietre e le arance almeno due ragazzi che si erano nascosti tra gli alberi della strada. Dopo l'incidente, i due si sono dati alla fuga correndo lungo una strada di campagna. Inutile il tentativo dell'equipaggio dell'ambulanza di inseguire i due soggetti: lungo la strada vi è un passaggio a livello che in quel momento aveva le sbarre abbassate, rendendo di fatto impossibile per l'ambulanza proseguire.

«Ci siamo immediatamente accorti del danno all'ambulanza a causa della copiosa perdita di olio hanno commentato M.D. e R.D.R., i due membri dell'equipaggio a bordo dell'ambulanza -. Abbiamo provveduto immediatamente a contattare la centrale per inviare un'altra ambulanza con un altro equipaggio a San Leucio per soccorrere la persona che aveva contattato il 118. Immediatamente dopo abbiamo allertato la polizia che è subito intervenuta sul con due pattuglie: una squadra ha percorso la strada di campagna tentando di rintracciare i due giovani quattordicenni; l'altra squadra, invece, ha preso i nostri dati per la denuncia di rito. Non ci sembrava vero quanto accaduto. Situazioni simili sono davvero inimmaginabili. Non si tratta di goliardia, di gioco o di ragazzate, qui si tratta di pura incoscienza e inciviltà. Siamo basiti di quello che ci è successo. Per fortuna non siamo rimasti feriti, ma davvero poteva finire molto peggio tutta questa vicenda». A terra lungo la strada di campagna c'era un cellulare che squillava, probabilmente perso proprio da uno dei due ragazzi: «Quando siamo scesi dall'ambulanza per constatare i danni al veicolo e per attendere i soccorsi hanno proseguito i due della squadra del 118 abbiamo sentito una musichetta simile ad una suoneria. Poco dopo abbiamo rinvenuto un telefono cellulare che squillava. Lo abbiamo consegnato alla polizia».

Una storia che poteva finire in tragedia e che solo per pura fortuna si è conclusa senza il ferimento dell'equipaggio dell'ambulanza. Solo tanta paura per una situazione fuori da ogni logica e imprevedibile. Mai fino ad oggi, infatti, si erano verificati episodi del genere. Per quanto riguarda il mezzo di soccorso, invece, questo è stato prontamente sostituito con un'altra ambulanza in attesa di essere riparata e di poter essere reinserita a pieno regime. Sulle tracce dei vandali ci sono ora gli agenti della polizia di Stato che hanno aperto un fascicolo, per ora contro ignoti. L'equipaggio è tornato subito operativo ed il servizio di emergenza del 118 non si è mai fermato, nonostante il triste episodio. Davvero una brutta pagina di cronaca per la città di Caserta, che viene scritta in un momento storico in cui il servizio di emergenze del 118 è nuovamente stremato dall'enorme mole di lavoro a cui è sottoposto a causa degli innumerevoli interventi e ai protocolli sanitari rigorosi a cui sono sottoposti operatori e mezzi.

