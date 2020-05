Nessun nuovo contagio di coronavirus registrato nel report ufficiale dell'Asl di Caserta. È la seconda volta nel giro di una settimana che l'azienda sanitaria appura che per due giorni di seguito zero contagi. Non è questa l'unica «buona» notizia di ieri. Aumentano i guariti e, nel dettaglio, ce ne sono 15 in più rispetto al prospetto precedente, portando la quota dei pazienti non più affetti da Coronavirus a 281. Decisamente inferiore il numero dei positivi attuali, vale a dire di coloro che attualmente sono in terapia per combattere l'infezione: sono 101 i pazienti in totale su tutto il territorio. Diminuiscono anche le persone in quarantena obbligatoria che ora sono 148 mentre restano costanti, se non in leggero aumento, le persone in autoisolamento fiduciario che ora risultano essere 2.828. Il tutto emerge dal quadro delineato dalla processazione di 10.900 tamponi (300 in più rispetto al giorno precedente).

Nel contesto della strategia sanitaria generale dell'Asl di Caserta si inserisce anche la programmazione dei controlli a tutti i punti di accesso alla provincia. Si conoscono i numeri della prima giornata del rientro previsto: 85 controlli, 53 test rapidi, 14 tamponi, tutti negativi. A questi, da aggiungersi altri tre tamponi al casello di Caserta Nord e un altro alla stazione di Caserta: anche questi negativi. Uno solo è risultato positivo, eseguito nella tarda serata di lunedì e il cui esito è stato reso noto ieri dal direttore sanitario dell'Asl casertana Pasquale Di Girolamo. Si tratta di un viaggiatore proveniente da una regione del Nord, forse dall'Emilia.

LE VERIFICHE

Continuano i controlli a ogni punto individuato dalla task force provinciale, dove vi è almeno una postazione dell'azienda sanitaria. Soltanto alla barriera di Napoli Nord ce ne sono due. Per ogni postazione sono previsti un medico e un infermiere con il compito di fermare i viaggiatori e applicare il protocollo di controllo. In totale l'Azienda sanitaria locale ha messo in campo circa 40 operatori tra medici e infermieri, includendo i cambi di turno anche notturni.

IL RECLUTAMENTO

Intanto l'Asl ha pubblicato quattro avvisi pubblici per dirigenti medici di diverse discipline. Geriatria, Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria e Radiodiagnostica: queste sono alcune delle specializzazioni che al momento sono carenti di figure professionali. «Siamo di fronte a una lacuna a causa dei pensionamenti e del trasferimento richiesto da quei medici che, una volta vinto il concorso, scelgono di spostarsi in altre aziende. Ecco perché necessari tali avvisi», commenta il direttore sanitario dell'Asl. Non in tutti gli avvisi viene precisato il numero dei medici necessari: «Questi bandi vengono comunque formulati dopo aver stilato un fabbisogno del personale», precisa Di Girolamo. In parallelo, è stata pubblicata anche la delibera di riapertura dei termini per la partecipazione di selezione interna all'azienda alla candidatura di sostituzione di direttore dell'Unità operativa di Salute mentale di Aversa.

L'OSPEDALE PROVINCIALE

Continuano i lavori per la messa a punto del modulo di Terapia intensiva dell'ospedale di Caserta che potrebbe essere operativo dalla settimana prossima. Soltanto in un secondo momento verrà «studiata la procedura per trasferire i pazienti Covid nel modulo - spiega il commissario straordinario dell'ospedale Carmine Mariano -. Per il loro trasferimento abbiamo già una barella di biocontenimento donata dalla Regione. Ne avremo altre due acquistate dall'ospedale che arriveranno nel giro di dieci giorni. Studieremo la procedura per eseguire in sicurezza il trasloco. Al momento non abbiamo molti pazienti Covid gravi: soltanto uno è intubato». Intanto, sempre dalla settimana prossima il nosocomio «riprenderà le attività ambulatoriali e la chirurgia programmata - continua il commissario -. È chiaro che è fondamentale produrre procedure scritte sia per gli operatori interni all'azienda che per gli utenti, a tutela della salute di tutti». Gli utenti potranno acquisire nei prossimi giorni dai canali web e social dell'ospedale le informazioni utili alla prenotazione delle visite ambulatoriali e tutte le misure previste dalla direzione a tutela della sicurezza.

