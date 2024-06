Erano anni che non si vedeva scendere tanta gente in piazza per uno sciopero. Ieri i metalmeccanici della provincia di Caserta hanno riempito le strade del capoluogo e affollato piazza Dante dove i segretari nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno tenuto un comizio. Una mobilitazione proclamata dalle segretarie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, alla luce degli ultimi avvenimenti e le crisi che stanno interessando le industrie metalmeccaniche del territorio, prime fra tutte la Jabil che lo scorso 30 aprile ha dichiarato la sua intenzione di chiudere lo stabilimento di Marcianise e proprio mercoledì ha vissuto un ennesimo passaggio drammatico al Mimit. Ma non solo, anche per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la difesa, il consolidamento e il rilancio di tutte le realtà metalmeccaniche della provincia di Caserta, nell’ambito della più ampia “Vertenza Caserta”. Il corteo delle tute blu, con bandiere dei sindacati e striscioni delle varie fabbriche, è partito da piazza Garibaldi e, dopo aver attraversato le strade centrali di Caserta è terminato nella centralissima piazza Dante dove, dopo l’introduzione dei segretari provinciali di Fim, Fiom e Uilm, Pino Scala, Francesco Percuoco e Ciro Pistone, c’è stata la testimonianza di lavoratori Softlab, Jabil e Pcga per l’automotive che hanno riportato la loro esperienza, diversa ma con un unico comun denominatore: la crisi delle loro aziende. Tutti e tre hanno tenuto a dire che la loro protesta non è per ottenere assistenza e ammortizzatori sociali, ma lavoro e dignità.

APPROFONDIMENTI Vertenza Jabil, azienda conferma disimpegno da Marcianise: delusi i lavoratori Marcianise, vertenza Jabil: arriva il no alla proroga della cig

È toccato, poi, ai segretari nazionali della triade dei metalmeccanici, a partire da Michele De Palma della Fiom Cgil che ha ringraziato il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta, presente sul palco, ma si è chiesto anche dove erano gli altri sindaci e i politici del territorio. «Siamo scesi in piazza - ha detto tra l’altro De Palma - per difendere il diritto al lavoro dei metalmeccanici e di conseguenza di tutti i cittadini, perché se noi perdiamo il posto di lavoro tutta l’economia si ferma. Noi dobbiamo dimostrare che questa vertenza non è solo la vertenza dei lavoratori di Caserta e della provincia, ma da qui dobbiamo costruire un’iniziativa di carattere nazionale che metta al centro il diritto dei lavoratori a lavorare nel Mezzogiorno».

Dopo aver parlato delle vertenze in atto della Jabil, di Softlab, delle aziende dell’automotive, De Palma ha concluso: «Da oggi c’è un tema che riguarda tutta la città di Caserta e tutto il Mezzogiorno, la Fiom, con Fim e Uilm, sosterranno con tutti gli strumenti democratici necessari la lotta per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori». Prendendo la parola il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella ha affermato: «Il Governo e la Regione hanno fatto di Caserta una delle terre più trascurate del Sud, da Terra di Lavoro questa terra è diventata terra di degrado, fino agli anni Novanta era considerata la Brianza del Sud, per la sua posizione, per le competenze e per il capitale umano, ma qui non sono stati fatti gli investimenti necessari, non è stato salvaguardato un patrimonio che aveva grandi potenzialità. Fino a pochi anni fa l’elettronica e le telecomunicazioni erano il fiore all’occhiello del tessuto industriale di Caserta con oltre 4 mila lavoratori, oggi è rimasto solo la Jabil che da 1.300 lavoratori è arrivata a 420 e vuole pure andarsene, ma noi non faremo alcun accordo per il trasferimento in altre società, il Governo deve far sentire tutto il suo peso alla multinazionale. Per quanto ci riguarda Jabil deve continuare a rimanere qui, deve assumersi le proprie responsabilità sociali e industriali. Qui a Caserta servono progetti condivisi da Governo, Regione e da tutte le istituzioni locali per l’utilizzo dei fondi del Pnrr».

Chi ha ancora posto l’accento sull’assenza della politica alla manifestazione è stato il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano che ha sottolineato: «È assurdo, le istituzioni devono stare in mezzo ai lavoratori, non abbiamo bisogno degli incontri nei palazzi regionali o romani, abbiamo bisogno di sostenere con scelte precise, con scelte industriali le lotte che facciamo per difendere il posto di lavoro». Parlando della Jabil Uliano ha detto: «È possibile che il Governo non riesca a costringere una multinazionale a cui ha assegnato montagne di commissioni di lavoro quando ha fatto le operazioni di acquisto di altre società a restare in Italia? I soldi ci sono, quelli del Pnrr e quelli dell’industria 5.0».