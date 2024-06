Caserta, sciopero dei metalmeccanici giovedì 13 giugno

Sciopero generale di 8 ore dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm in provincia di Caserta per puntare un faro sulle tante vertenze che riguardano il distretto industriale in Terra di Lavoro.

La mobilitazione unitaria è in programma giovedì 13 giugno. A partire dalle 9 è previsto il concentramento del corteo da piazza Garibaldi che raggiungerà piazza Dante.

Lì ci saranno gli interventi di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici e dei segretari generali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella.