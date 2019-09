Lunedì 23 Settembre 2019, 12:52

È ripreso regolarmente il servizio di spazzamento a Caserta, dopo che nella mattinata di ieri, domenica, il centro cittadino si è presentato sporco per un'improvvisa agitazione degli operatori ecologici dell'azienda Ecocar, che non hanno provveduto a pulire le strade per un stipendio non ancora ricevuto. Il sindaco Carlo Marino, con un'ordinanza emanata d'urgenza, ha ordinato all'Ecocar di provvedere immediatamente allo spazzamento, annunciando la possibile presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; su questo fronte, il comandante della polizia municipale di Caserta Luigi De Simone ha spiegato che è ancora in corso la raccolta di documentazione da inviare all'ufficio giudiziario.L'Ecocar, in meno di un mese, dovrebbe cedere il posto alla subentrante Energetikambiente, che ha vinto la gara da sei mesi fatta dal Comune. Dovrebbe riprendere inoltre il 25 settembre la raccolta della frazione umida, ferma dal 13 settembre per problemi all'impianto di Pastorano, dove il Comune di Caserta conferisce; problemi molto frequenti, tanto che il dirigente del settore ambiente ha richiesto a ben 21 aziende che gestiscono piattaforme di stoccaggio di rifiuti organici la disponibilità a conferire, senza ricevere risposta.