Caserta, scippo davanti a poliziotto libero dal servizio: arrestato 27enne

La polizia di Stato di Caserta, nella serata di ieri, ha tratto in arresto Z.R., 27enne dell’alto casertano, poiché colto nella flagranza dei reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I fatti risalgono a quello stesso pomeriggio, allorquando un poliziotto della squadra mobile di Caserta, libero dal servizio, si trovava nel centro di Capua a bordo della propria autovettura. A un certo punto notava due soggetti di sesso maschile che si accostavano ad una donna, a bordo di una bici, e le strappavano via la borsa, riposta nel cestino del velocipede.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITà Vittima di uno scippo, reagisce al bandito che viene identificato e... L'ARRESTO Napoli, scippatori arrestati al corso Umberto: fermati dopo un... ABRUZZO Pescara, scippa una donna e fugge in bus ma al capolinea trova la...

A seguito della violenza esercitata sull’oggetto, la donna rovinava al suolo, nel mentre i due malfattori scappavano via.

Il poliziotto, vista la scena, si lanciava al loro inseguimento, prima in macchina, poi a piedi, riuscendo a raggiungere il soggetto in possesso della borsa e a bloccarlo. Questi, appreso che la persona intervenuta era un appartenente alla polizia, tentava nuovamente di divincolarsi per scappare ma veniva comunque immobilizzato e, quindi, tratto in arresto.

Nel frattempo sopraggiungevano altri operatori della squadra mobile che, accertatisi delle buone condizioni fisiche della donna, l’accompagnavano in questura. Qui, dopo aver riottenuto indietro la sua borsa, la malcapitata sporgeva formale denuncia e riconosceva il soggetto quale il principale responsabile del fatto.

LEGGI ANCHE Napoli, scippatori in azione a Materdei: dopo un inseguimento, arrestato nella Sanità un 38enne

Terminati gli atti di rito, lo scippatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo che si sarebbe celebrato nella giornata odierna.