Nuovo dimensionamento scolastico. Protestano amministratori locali, dirigenti scolastici e sindacati contro la possibile riduzione delle autonomie scolastiche prevista dal Governo a partire dall'anno scolastico 2024/2025. Il Ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, entro il 31 agosto dovrà emanare un decreto ministeriale ad hoc per rendere operativa la riforma che prevede scuole con non meno di 900 alunni.

In Campania, secondo i sindacati di categoria, i nuovi parametri potrebbero comportare la perdita dell'autonomia di oltre 150 scuole. A tal proposito l'assessore regionale Lucia Fortini ha indetto un incontro con i dirigenti per giovedì sul dimensionamento scolastico al quale parteciperà anche il governatore Vincenzo De Luca. Preoccupazione anche in provincia di Caserta dove dai dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale sulle fasce di complessità, ben 67 scuole (di cui 9 istituti secondari superiori di secondo grado) sono sotto la soglia degli 800 alunni, tralasciando quelle tra 800 e 900 (valore limite). Tra le scuole a rischio accorpamento ci sono gli istituti comprensivi di Alife (581 alunni), Alvignano (659), Aversa Parente (646), Aversa Pascoli (712), Bellona (606), Calvi Risorta (542), Cancello ed Arnone (605), Caglione Capodrise (781), Capriati al Volturno (400), Fieramosca Capua (645), Pier delle Vigne Capua (733), Carinaro (732), Carinola (793), Casaluce (757), Casapesenna (763), Casapulla (775), Vanvitelli Caserta (524), Da Vinci-Lorenzini Caserta (647), Castelvolturno Centro (731), Cellole (677), Cervino (532), Cesa (710), Curti (705), Formicola (472), Francolise (375), Gioia Sannitica (404), Maddaloni 2-Valle di Maddaloni (740), Maddaloni 1-Villaggio (717), Settembrini Maddaloni (752), Mignano Montelungo (502), Ventriglia Piedimonte Matese (409), Piedimonte Matese 2-Castello (440), Vitale Piedimonte Matese (339), Pietramelara (643), Portico di Caserta (670), Ailano (235), Recale (544), San Cipriano d'Aversa (558), Gesuè San Felice a Cancello (684), Moro San Felice a Cancello (684), San Marco Evangelista (507), De Filippo San Nicola L.S. (763), San Prisco (570), Uccella S.Maria C.V. (642), Mazzocchi S.Maria C.V. (587), Rita Levi Montalcini S.Maria C.V. (725), San Leone IX Sessa Aurunca (672), Lucilio Sessa Aurunca (672), Sparanise (709), Villa di Briano (653), Vitulazio (720).

Per quanto riguarda le direzioni didattiche, quelle con meno di 800 alunni, sono Aversa 2 (522), Aversa 3 (631), Mondragone 1 (623), Mondragone 2 (640), Mondragone 3 (609). Le scuole medie a rischio: Pascoli Aversa (712), Parente Aversa (646), Stanzione Orta di Atella (690), Gallozzi Santa Maria Capua Vetere (473), Trentola Ducenta (780). Infine i nove istituti superiori in provincia al di sotto di 800 alunni: liceo artistico San Leucio (771), Istituto tecnico Buonarroti Caserta (786), liceo Don Gnocchi Maddaloni (784), istituto Stefanelli Mondragone (581), istituto De Franchis Piedimonte Matese (793), istituto Righi-Nervi S.Maria C.V. (518), istituto Da Vinci S.Maria C.V. (778), istituto Federico II Capua (721), istituto superiore Vairano Patenora (649). Da registrare che a Caserta potrebbero rischiare l'accorpamento o essere dimensionate con altri istituti, due scuole secondarie di primo grado (gli Istituti comprensivi Vanvitelli e da Vinci-Lorenzini) e due istituti secondari superiori di secondo grado (liceo artistico di San Leucio e tecnico Buonarroti).

Dopo la pubblicazione delle nuove linee guida da parte dele del merito sul dimensionamento, si avvierà il consueto iter che vedrà l'ente Provincia impegnata con le consultazioni con Comuni, sindacati e dirigenti scolastici per la definizione del piano provinciale della rete scolastica che sarà inviato alla Regione per la definitiva approvazione. «Cercheremo di trovare una soluzione dice il presidente della Provincia,- alle eventuali nuove disposizioni che il governo adotterà. Deve essere presa in considerazione la conformazione geografica della nostra Provincia. Non va valutata semplicemente l'opportunità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ma anche la necessità di garantire a tutti i servizi scolastici a partire dai mezzi di trasporto».