Dopo la presentazione delle domande per le pensioni, con decorrenza primo settembre 2023, l'ambito territoriale di Caserta, di cui è dirigente Monica Matano, ha pubblicato i dati riguardanti i posti disponibili per le operazioni di mobilità. Gli elenchi riguardano le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Le cattedre interne disponibili per i trasferimenti sono 966, in aumento rispetto alle 775 del 2022. La pubblicazione dei trasferimenti per i docenti di tutti gradi di istruzione avverrà domani. Delle 966 cattedre disponibili 78 sono per la scuola dell'infanzia, 317 per la primaria, 297 per la secondaria di primo grado e 274 per la secondaria di secondo grado. Per la scuola dell'infanzia, il maggior numero di posti spetta al plesso di Pignataro Maggiore-Camigliano (4 posti). A seguire l'istituto Dante Alighieri di Caserta (3), l'istituto Stroffolini di Casapulla (3) e l'istituto di Grazzanise (3). A Caserta ci sono altre disponibilità per l'infanzia: al plesso Collecini-San Giovanni XXIII (un posto su sostegno); al plesso Vanvitelli (un posto comune); Ruggieroterzo circolo (un posto comune). Per la primaria, invece, il circolo didattico di Mondragone 2 ha 7 posti disponibili; il plesso San Giovanni di Aversa 6, il Convitto di Maddaloni (5). Da segnalare che a Caserta città, i posti disponibili sulla primaria sono 26. Di seguito le scuole interessate: Caserta San Leucio 4 posti, di cui 2 comune e 2 sostegno; plesso Generale Pollio, un posto sostegno; Terzo circolo, 5 disponibilità, di cui 4 posto comune e uno educazione motoria; Centurano Caserta quinto circolo 5 posti, 2 comune, 2 sostegno e 1 educazione motoria; De Amicis-Primo Circolo, un posto educazione motoria. Al plesso di via RomaSecondo Circolo didattico 6 posti comune e 1 sostegno; plesso Lorenzini 3 posti, 2 su sostegno e 1 su inglese. Per la secondaria di primo grado il primato spetta alla media Buonarroti-da Vinci di Mondragone con 16 posti disponibili. A Caserta ci sono 4 posti alla "Alighieri" così ripartiti: A022, italiano (1 posto); AB25, inglese (1); sostegno (2). Alla media Giannone un posto su sostegno; alla media da Vinci 3 posti, 1 per italiano, 1 sostegno e 1 strumento musicale (flauto).

APPROFONDIMENTI Caserta, campagna di sensibilizzazione contro le malattie sessuali Caserta, scontro sul parking interrato: il Demanio chiede 14 milioni La Juvecaserta per gara 5 dei playoff devolve l'incasso all'Emilia Romagna

Alle secondarie di secondo grado il maggior numero di cattedre libere per i trasferimenti spetta al da Vinci di Aversa (17 posti). Ecco le cattedre disponibili a Caserta. Istituto Tecnico-Liceo Musicale Terra di Lavoro (11 posti liberi): A010, discipline grafiche (1); A012, italiano (1); A046, scienze giuridiche ed economiche (1); A047, scienze matematiche applicate (1); AB24, inglese (1); AD01, sostegno (6). Liceo artistico di San Leucio (10): A007, discipline audiovisive (2); A009, discipline grafiche (2); A012, italiano (1); A034, tecnologie chimiche (1); A054, storia dell'arte (1); AD01, sostegno (3). All'istituto Mattei, 3 cattedre disponibili: A048, scienze motorie (1); B018, laboratorio abbigliamento e moda (1); B022, laboratorio tecnologie multimediali (1). Istituto tecnicoliceo Giordani 8 posti: A012, italiano (2); A040, elettronica (1); A041, informatica (1); A048, scienze motorie (2); B017, laboratorio meccanica (1); A042, meccanica (1 posto corso serale). Liceo Giannone 2 posti: AB24, inglese (2). Liceo Manzoni, 5 posti: A011, italiano e latino (1); A027, matematica e fisica (3); AA24, francese (1). Liceo Diaz, 4 posti: A011, italiano e latino (1); A027, matematica e fisica (1); A050, scienze naturali (2). Istituto tecnico Buonarroti, 5 posti: A051, tecnologie agrarie (1); AD01, sostegno (2); B012, laboratorio tecnologie chimiche (1); B011, laboratorio tecnologie agrarie (1 posto corso serale). L'Usr ha pubblicato, per ora, solo le liste con i nominativi dei dirigenti e docenti che presiederanno le commissioni per l'esame di Stato, al via il 21 giugno con la prova di Italiano. Quest'anno le commissioni saranno miste ovvero composte da tre commissari esterni e tre interni più il presidente. Per conoscere i membri delle singole commissioni, bisognerà attendere la comunicazione ufficiale del ministero attese entro i primi di giugno. Circa 11mila i maturandi.