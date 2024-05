Mentre l'amministrazione comunale annuncia la realizzazione di un nuovo asilo nido per 108 bambini da realizzare nella vecchia scuola abbandonata di via Martiri di Bellona, infiamma la polemica politica sulla gestione dei cantieri scolastici soprattutto a seguito dell'ennesimo, e pare limitato, rinvio dell'apertura del cantiere alla scuola media Giannone. Un intervento strategico per consentire un corretto e ampio avvio delle attività scolastiche e la definizione del più ampio domino della mobilità studentesca.

Le aule attualmente occupate dagli studenti della "De Amicis-Giannone" al Vescovado e nell'edificio di piazza Cavour dovranno ospitare gli allievi della ex "Lombardo-Radice" di via Roma, uno dei plessi da abbattere e ricostruire con i fondi del Pnrr. Mentre la preside dell'Ic "De Amicis-Giannone" Maria Bianco ieri mattina ha ricevuto rassicurazioni dal direttore dei lavori, anche da palazzo Castropignano l'amministrazione ha fatto sapere che la cantierizzazione della struttura è in atto e che le opere cominceranno materialmente in queste ore. «Incrociamo le dita e speriamo che tutto proceda nei tempi previsti» l'auspicio della preside Bianco ansiosa di vedersi restituire le aule della media "Giannone" (dove i lavori sono sospesi dal maggio 2023) e il primo piano della elementare "De Amicis" che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrebbe essere restituita alla scuola nei primi giorni di giugno.

Un termine che non può essere rispettato secondo il consigliere della Lega Maurizio Del Rosso visto che manca ancora la tinteggiatura delle pareti. «Per il momento siamo in assenza di un quadro chiaro e ascoltiamo da tre anni solo chiacchiere da parte dell'amministrazione. Stiamo ancora attendendo di prendere visione del progetto esecutivo» sostiene Del Rosso che contesta anche l'annunciato trasferimento degli studenti del plesso di via Trento (altra scuola da abbattere e ricostruire) presso il plesso del liceo Artistico di San Leucio nell'area dell'ex Saint Gobain. «L'edilizia scolastica ha delle regole chiare, i bagni per gli allievi di una scuola primaria non sono gli stessi che possono essere presenti nei licei, almeno sono stati previsti lavori per l'adeguamento? È una domanda a cui non possiamo rispondere visto che al Comune c'è un problema di trasparenza serio - conclude Del Rosso - con atti invisibili all'albo pretorio e non trasmessi ai consiglieri che li richiedono».

Sulle tempistiche dei lavori è preoccupato anche il presidente della commissione di controllo speciale Pnrr Pasquale Napoletano di Fdi che ha lanciato un nuovo appello «a un piano di mobilità complessivo e a un chiarimento sui progetti da attuare in città». Convinto che tutto andrà secondo quanto programmato dall'amministrazione è il consigliere comunale Massimiliano Palmiero di Italia Viva. «Le preoccupazioni della minoranza - dice l'esponente della maggioranza - sono anche le nostre preoccupazioni ma sono convinto che l'amministrazione saprà rispettare gli impegni assunti con la città. I disagi ci saranno a causa dei cantieri ma anche gli uffici stanno facendo di tutto per accelerare le procedure nonostante gli ostacoli burocratici e tecnici che non dipendono dall'Ente».

L'annuncio

Un impegno testimoniato anche dal progetto di un nuovo asilo da 108 posto da realizzare nella scuola comunale di via Martiri di Bellona che ha vissuto un lungo periodo di abbandono e in passato è stato anche occupato abusivamente. L'intervento, del valore di 2.592.000 euro, rientra nell'ambito del Pnrr come annunciato anche dal sindaco Carlo Marino: «Recupereremo una struttura di proprietà comunale che si trasformerà in un asilo di notevoli dimensioni per rispondere nella maniera migliore alle esigenze di tante famiglie. Si tratta di un'idea che avevamo da tempo e ora abbiamo trovato la strada giusta per poterla mettere in pratica». Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo: «Facciamo un altro passo importante nel nostro imponente programma relativoche prevede la riqualificazione, il riammodernamento e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici esistenti nonché la costruzione ex novo di altri poli scolastici. Grazie ai fondi Pnrr, in particolare al programma "Futura", stiamo rivoluzionando il sistema scolastico. Avremo strutture efficienti, moderne e sicure, che ci consentiranno di garantire ai nostri ragazzi la massima tranquillità e un sistema di istruzione innovativo e di ottimo livello».