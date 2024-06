Abbattimento e ricostruzione della “Lombardo Radice”, genitori e docenti, preoccupati per il futuro della scuola, si dicono pronti a occupare la sala consiliare del Comune. Almeno ottanta persone ieri pomeriggio hanno partecipato, nell’aula magna della “Dante Alighieri”, alla riunione convocata dai rappresentanti di classe e di istituto. Dopo aver preso visione dei progetti, le famiglie hanno scoperto infatti che il nuovo polo che verrà realizzato in via Roma ospiterà soltanto l’asilo nido e l’infanzia mentre per la scuola primaria si è parlato della possibilità di un trasferimento al polo didattico che l’amministrazione intende costruire in via Patturelli angolo viale Beneduce, pur riconoscendo che anche questo sarà un polo per l’infanzia e quindi destinato ai bambini fino ai sei anni.



«Di fatto - lamentano le mamme - i nostri figli vengono sfrattati da questo plesso, con la consapevolezza che non potranno più tornarci, e senza la certezza di averne un altro. Almeno non definitivo». L’amministrazione comunale ha annunciato infatti di voler trasferire temporaneamente i bambini dell’infanzia al plesso di via Barducci al quartiere Acquaviva e quelli della primaria nei locali della Curia in piazza Vescovado. Salvo contrattempi. Il Duomo ospita infatti già da qualche anno gli studenti della media “Giannone”, sede di un importante intervento di restyling, e solo se questi lavori saranno completati per settembre, come annunciato dal Comune, i locali del Duomo torneranno liberi per ospitare i bimbi della “Lombardo Radice”. In caso contrario per gli alunni della primaria di via Roma potrebbero aprirsi le porte del plesso di piazza Cavour al rione Tescione che ha ospitato i bimbi della “De Amicis” per tutta la durata del cantiere e che dovrebbe essere libero in autunno.

Tanti punti interrogativi dunque e tante scelte ancora da chiarire che hanno messo in allarme una folta platea di persone. Sono circa trecento infatti gli iscritti alla sede di via Roma. Un numero destinato tuttavia a diminuire di fronte alle numerose richieste di nulla osta annunciate dai genitori per il prossimo anno scolastico. Da qui i malumori e le proteste, l’ipotesi di un esodo di massa verso altri circoli didattici, la minaccia di rivolgersi ad un legale per impugnare gli atti e bloccare l’iter amministrativo o, nel caso non ci fossero più i margini per un ricorso, di tentare almeno una diffida al Comune. Le proposte sono tante, il clima è infervorato. C’è anche chi vorrebbe andare seduta stante in piazza Vanvitelli a protestare e chi invece invita ad attendere il prossimo consiglio comunale. E poi c’è chi addirittura vorrebbe bloccare l’avvio del cantiere, chiedendo al Comune di rinunciare ai fondi del Pnrr e ai lavori e tenere la scuola così come è.



Tutti temono che il cronoprogramma degli interventi indicato dall’Ente - e che prevede l’apertura del cantiere a fine giugno e la chiusura a dicembre 2025 - non venga rispettato anche alla luce di quanto accaduto in altre scuole della città. Tra le istanze già protocollate all’Ente intanto c’è quella di prevedere, a partire da settembre, una navetta che faccia da spola tra i due plessi per agevolare le famiglie che hanno un figlio all’infanzia e uno alla primaria, una convenzione con i parcheggi che si trovano nei pressi delle sedi temporanee individuate e un pass Ztl gratuito per tutti i genitori che dovranno recarsi in centro per accompagnare e riprendere i figli.

A rassicurare le famiglie, ci pensa l’assessore alla pubblica istruzione, Enzo Battarra, che, pur riconoscendo che il Comune ha ottenuto i fondi in via Roma per un asilo nido e una scuola dell’infanzia e che le primarie saranno dislocate altrove, non esclude che «successivamente si possano assegnare a quel polo altre funzioni». «Tutto dipenderà - aggiunge l’assessore - da come procederanno in contemporanea i vari interventi sui plessi e soprattutto dal numero degli iscritti. Va tenuto in conto che la popolazione in età infantile della città di Caserta è da anni in graduale riduzione. Quindi l’offerta scolastica andrà ponderata sulla richiesta effettiva legata ai numeri delle varie fasce anagrafiche». Scettico è apparso Francesco Apperti, già consigliere del movimento “Speranza per Caserta”, ieri alla riunione nei panni di genitore, secondo cui «i progetti approvati per via Roma disegnano spazi specifici per i più piccoli che difficilmente potrebbero essere adattati ai bambini della primaria».