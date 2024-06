Scuola “Lombardo Radice”, i genitori scrivono al Comune per avere chiarimenti sui lavori che a breve interesseranno le classi dell'infanzia e della primaria. Il progetto dell'amministrazione comunale prevede infatti l'abbattimento e la ricostruzione del complesso di via Roma e il trasferimento dei bambini in altre sedi per tutta la durata del cantiere. Un'opera sulla quale secondo le famiglie dei circa trecento alunni non è stata ancora fatta sufficiente chiarezza. Né sui tempi, né sulla sistemazione e riorganizzazione delle classi.



Da qui la lettera e l'aut aut al sindaco Carlo Marino e agli assessori all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione, rispettivamente Massimiliano Marzo ed Enzo Battarra, per ottenere risposte al più presto. «Vorremmo sapere - si legge nel documento a firma dei rappresentanti di classe e di istituto - la data di avvio dei lavori, la durata dell'intervento, le sedi individuate per ospitare le classi dell'infanzia e della primaria e soprattutto a partire da quando è prevista la dislocazione delle aule. Richieste che riteniamo legittime alla luce delle numerose voci che si rincorrono da mesi sull'argomento e in assenza di un verbale o di un documento ufficiale che chiarisca tutte queste informazioni e rassicuri le famiglie. Abbiamo letto infatti di possibili trasferimenti in via Barducci, piazza Cavour, piazza Vescovado e persino in viale Buonarroti nella sede dell'Istituto tecnico per geometri, soluzione quest'ultima che ci appare assolutamente inverosimile e anche rischiosa perché significherebbe proiettare i bambini in una realtà frequentata da ragazzi molto più grandi ed esporli a possibili fenomeni di bullismo».

Poi l'appello al Comune a fornire al più presto i dovuti chiarimenti «perché l'incertezza sta generando ansie e preoccupazioni tra i genitori, impedendo loro peraltro di valutare in tempi congrui soluzioni alternative che possano essere più soddisfacenti per l'organizzazione familiare. Va segnalato infatti che tante famiglie con più di un figlio avevano scelto la sede di via Roma proprio per la presenza, nello stesso complesso, sia delle classi dell'infanzia che di quelle della primaria. Che invece a partire dal prossimo anno si troveranno in due diverse zone della città».



In attesa di una risposta, genitori e docenti si incontreranno questo pomeriggio, alle 17 nell'aula magna della “” per valutare le possibili azioni di protesta da porre in essere. Alcuni genitori non escludono la possibilità di effettuare un sit in e bloccare l'avvio dei lavori se non dovessero arrivare buone nuove dall'Ente, qualcun altro suggerisce di rivolgersi a uno studio legale ma tanti altri hanno già presentato una domanda di nulla osta per trasferire i figli altrove. Critico nei confronti dei genitori l'assessore: «In una riunione che si è svolta lo scorso 30 aprile al Comune, in presenza della dirigente scolastica, l'amministrazione ha detto chiaramente che le classi dell'infanzia sarebbero state trasferite inalmentre quelle della primaria nei locali dellaal. Nulla è cambiato da allora». E in riferimento all'ipotesi del plesso dial, che attualmente ospita gli alunni della “”, anche quest'ultima sede di lavori che però stanno per essere ultimati, l'assessore ha aggiunto: «rappresenta una delle possibili ulteriori soluzioni ma di certo non è la prima. È sempre bene avere delle alternative nel caso in cui dovessero subentrare dei problemi».I problemi cui fa cenno l'assessore sono legati al fatto che attualmente anche i locali della Curia sono già occupati dagli studenti della scuola media “”, che ospita importanti interventi di rigenerazione. Il Comune ha garantito che le aule in questo caso saranno pronte per il nuovo anno scolastico, a meno di nuovi stop ai lavori. Sarà abbattuta e ricostruita intanto anche la scuola media “” di. Per questi alunni non è stata però ancora confermata la sede che li ospiterà. Si lavora per ottenere spazi nel complesso didove si trovano le sezioni distaccate dell'istituto d'artee del liceo classico “Giannone” ma nulla è ancora definito. «Stiamo lavorando per cercare la soluzione migliore possibile -- ma è una decisione che va ponderata con calma e appropriatezza». In merito ai lavori,fa invece sapere che «per entrambe le scuole sono già stati firmati i contratti con le ditte appaltatrici e che a breve verrà consegnata la progettazione esecutiva, poi si potrà partire con i cantieri. Speriamo di iniziare entro fine giugno».