Scuola-lavoro: "Giordani" e "De Franchis" incontrano i vertici di aziende e imprese

CASERTA - Si terrà domani dalle ore 09.30 alle ore 11.00 il secondo Digital Talk grazie al quale gli alunni del “Giordani” di Caserta e del “De Franchis” di Piedimonte Matese incontreranno Simone Polano, Chief Human Resources Officer di Proma Group SpA.

“Nell’ambito di questa iniziativa, abbiamo voluto fortemente” ci racconta il Di Donato, Amministratore Unico della Smart Job SpA, “la Proma Group SpA che rappresenta un vanto, in termini di realtà industriali, per la Regione Campania e, in particolar modo, per la provincia di Caserta. Parliamo di una multinazionale leader nel settore della progettazione e produzione di soluzioni automotive. Una realtà presente in 4 Continenti, 8 Nazioni con oltre 26 impianti di fabbricazione. Un’azienda che vanta 2 Centri di Ricerca e più di 30 brevetti internazionali. Connettere gli studenti tecnici del nostro territorio con un’azienda di questo spessore significa dare una risposta concreta in termini di sviluppo occupazionale e di capacità di fare rete”. Appuntamento a domani per un focus sulle nuove professioni - sempre più specializzate - richieste da Proma Group SpA e sulle skills da possedere per presentare le candidature