Le nuove aule della scuola media “Giannone” saranno pronte a settembre. Quelle della primaria “De Amicis” anche prima. Sono le rassicurazioni giunte ieri pomeriggio dal Comune alla dirigenza scolastica, da settimane in attesa di comunicazioni ufficiali sulla consegna dei lavori.

Tra stop improvvisi, ritardi e rallentamenti il personale dei due plessi e centinaia di famiglie stanno vivendo infatti una situazione di disagio che si protrae ormai da oltre quattro anni.

Nel caso specifico della scuola secondaria di primo grado, il cantiere era stato interrotto esattamente un anno fa. La mancata erogazione, da parte del Ministero, delle quote di finanziamento previste, e l’impossibilità del Comune di anticipare le somme, aveva provocato lo stop dei lavori. Con l’approvazione in aula del bilancio di previsione, l’amministrazione ha potuto ora fare leva su un importo di cassa, inizialmente destinato alle manutenzioni, per consentire la ripresa degli interventi già programmata per lunedì prossimo. Massima priorità sarà data all’ala del complesso destinata alle aule e agli uffici affinché siano pronti per il nuovo anno scolastico. Poi il cantiere si sposterà sulla parte retrostante del plesso ma senza innescare problemi alla didattica. Questo almeno ciò che l’amministrazione ha garantito nella riunione di ieri. Una vera e propria corsa contro il tempo che dovrebbe consentire il rientro in sede di tutte e cinque le classi attualmente ospitate nei locali della Curia vescovile in piazza Duomo. Ciò perché quegli spazi dovranno essere utilizzati da una quota di studenti dell’ex Lombardo Radice, la scuola primaria e dell’infanzia di via Roma che dovrà essere abbattuta questa estate e poi ricostruita con i fondi del Pnrr.

Tutti gli altri alunni invece verranno probabilmente ospitati nel plesso di piazza Cavour, al rione Tescione, dove ora - distribuiti tra dieci classi - ci sono i bimbi della De Amicis che, salvo nuovi rinvii, dovrebbero finalmente fare ritorno nella loro scuola in corso Giannone. Qui i problemi, legati alle infiltrazioni, erano iniziati nel 2019 e l’avvio dei lavori al tetto soltanto nel 2021. Stando a quanto riportato dai tecnici del Comune, l’opera sarebbe finalmente completata e a giugno anche le ultime aule potranno tornare nella disponibilità della scuola.

«Finalmente, dopo tanti disagi, - commenta la dirigente scolastica, Maria Bianco - la “De Amicis-Giannone” potrà recuperare la piena funzionalità degli spazi, con tutte le classi nelle proprie aule, ambienti rinnovati e laboratori tecnologicamente attrezzati con le nuove apparecchiature che la scuola ha acquistato con i fondi del Pnrr. Sono stati anni difficili per tutti, ma ora - salvo imprevisti - ci sono le premesse per ripartire serenamente. Sono soddisfatta del buon esito dell’incontro con gli assessori ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione, Massimiliano Marzo ed Enzo Battarra, e spero che tutte le rassicurazioni ricevute, si traducano in fatti concreti».

«La rete scolastica degli istituti comprensivi casertani - fa sapere l’assessore Battarra - dopo decenni caratterizzati solo da singoli interventi di manutenzione, ha iniziato un percorso di profondo rinnovamento, adeguamento e miglioramento. Tra pochi anni Caserta avrà scuole più sicure, più funzionali e più ospitali. Questo sicuramente creerà nei prossimi tempi delle necessità di adattamento per tutta la comunità, dovendo convivere con le necessarie opere edilizie che saranno in corso. Ma la politica deve guardare in prospettiva e il nostro dovere è realizzare gli edifici scolastici che siano adeguati alle esigenze delle nuove generazioni».

E sul trasferimento degli studenti, l’assessore ha aggiunto: «Stiamo vagliando le possibili soluzioni per far sì che a settembre tutti abbiano una sede. La priorità è completare i lavori alla “De Amicis” e alla “Giannone” per riportare in sede tutta la platea studentesca, poi ci occuperemo degli alunni dell’ex “Lombardo Radice” di via Roma e di quelli della secondaria di primo grado di via Trento». Anche il plesso del quartiere Acquaviva verrà demolito a breve e ricostruito con i fondi del Pnrr. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che gli studenti verranno dislocati nel plesso di via Barducci e in via Melvin Jones nell’edificio dell’ex Saint Gobain dove sono già ubicate alcune sezioni del liceo Giannone e dell’istituto d’arte San Leucio.