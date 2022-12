La segnaletica che indirizza i turisti a chiese, monumenti, a quanto degno di attenzione continua a fare a pugni con l'ortografia in un trionfo di iniziali maiuscole e minuscole seminate a caso. Era il 16 dicembre di due anni fa e in città comparivano le tabelle con la segnaletica turistica di tipo Unesco, «progetto realizzato dal Comune l'annuncio in un comunicato per migliorare la fruibilità turistica della città anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, cioè con l'accesso a una piattaforma multimediale plurilingue e accessibile da Qr code».

In tutto ci si era lodevolmente impegnati, alla modernità del servizio informativo per i forestieri, la serie di tabelle munite del quadratino magico su cui applicare il telefonino per ascoltare storie, la dislocazione più opportuna agli ingressi della città e lungo i percorsi interni. Nessuna attenzione a quella che comunemente si chiama correzione di bozze che segue la commessa di materiali a stampa, in questo caso le tabelle di metallo smaltato. E furono stampate tabelle così come erano state frettolosamente commissionate all'azienda cui era stata affidata la fornitura, questa evidentemente attenendosi alle indicazioni ricevute senza rilevare gli errori di ortografia. Dopo qualche iniziale correzione ancora decine di tabelle sono state lasciate a testimoniare sciatteria e superficialità, l'esatto contrario dei propositi che alla innovazione avevano portato.

Al quadrivio Aldifreda, all'angolo con via Ruggiero c'è un riassunto esemplificativo del raffazzonamento compreso nella successione verticale di sei tabelle indicatrici. Si parte dall'alto con la freccetta per la Reggia, l'iniziale è maiuscola per la regalità, l'aggiunta di Caserta fa sorridere per la sua inutilità. Si prosegue con Palazzo Acquaviva con l'iniziale maiuscola per l'edificio, ed è corretto perché edificio e cognome dei proprietari diventano un tutt'uno monumentale. Tabelle successive ed è un generale scarrocciamento: cattedrale di San Michele Arcangelo, parrocchia di San Sebastiano, Parrocchia di Sant'Antonio, santuario di Sant'Anna. Legittimo chiedersi: perché il palazzo ha la maiuscola e la cattedrale la minuscola? E perché la parrocchia, quella di Sant'Antonio, ha la maiuscola e quella di San Sebastiano la minuscola? E perché il santuario, trattato come la cattedrale, non viene ritenuto degno della lettera maiuscola come il citato palazzo della prima tabella?

Non sono domande oziose, le segnalazioni più volte rinnovate, sono finalizzate ad evitare sorrisi di commiserazione dai turisti cui il servizio informativo uniformato alle norme suggerite dall'Unesco è destinato. Tanti errori non hanno giustificazione, nessuno potrà mai appellarsi alle norme che assegnano ai vocaboli chiesa, parrocchia, santuario, cattedrale l'iniziale minuscola. La regola vale in un contesto di scrittura, sulle iscrizioni toponomastiche delle tabelle vanno intese come le parole in capoverso o dopo una punteggiatura. Non si iniziano frasi scritte con la minuscola alla prima lettera. E se riconoscessimo, in questi casi trattati, la validità di una giustificazione fondata sulla correttezza dell'uso delle minuscole, va obiettato che comunque gli errori riguardano l'uso delle maiuscole, vedi la p di parrocchia che è alta per Sant'Antonio e bassa per San Sebastiano. Il quale ultimo, da patrono, potrebbe sicuramente risentirsi.