Alla rotonda del pallone di basket intitolata alle «4 Stelle», sul marciapiedi d'angolo di via Ruggiero con via Raffaello, un semaforo si mantiene ancorato al palo di sostegno col solo cavo elettrico, la ruggine ha avuto la meglio sui bulloni di sostegno, un urto alla base o anche una folata di vento e per un pedone che ci dovesse capitare sotto sarebbero guai seri.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati