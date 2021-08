Blitz in autostrada, 200 chili di marijuana nascosti tra le pedane di un tir

Maxi sequestro di marijuana occultata tra le pedane di acido muriatico, a bordo di un autoarticolato fermo in una piazzola di servizio in autostrada. A intervenire gli agenti della Polizia di Stato di Caserta che nel pomeriggio hanno tratto in arresto T. S., classe 1965, di nazionalità italiana, ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata realizzata dalla Squadra mobile, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga: nell’area di servizio “San Nicola ovest”, sulla A1, è stato così notato il tir "sospetto". Viste le numerose pedane trasportate, costituite da materiale di natura “acida”, l’autoarticolato è stato portato fino al comando provinciale dei vigli del fuoco. E, durante la perquisizione, sono stati ritrovati 25 cartoni con 217 chili di marjiuana e 4 “panetti” di hashish dal peso di 400 grammi. T.S. è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.

Si tratta di uno dei maggiori sequestri di marijuana fatti dalla Polizia casertana: difatti la droga sul mercato sarebbe stata venduta al prezzo complessivo di 400mila euro.