Polizia municipale in azione ieri a Caserta in occasione della festa della donna per arginare l'abusivismo commerciale, in particolare il fenomeno delle mimose vendute senza autorizzazione. Oltre duecento confezioni di mimose sono state recuperate dai caschi bianchi che hanno effettuato diversi interventi, sanzionando con una multa da 5mila euro in particolare un 63enne napoletano e un 36enne di Caserta che vendevano mimose nei pressi della Reggia di Caserta; altre due persone sono fuggite alla vista della pattuglia dei vigili urbani.

Le oltre 200 confezioni di mimose sequestrate sono state portate nella caserma dei vigili per la distruzione. Intanto il comando della municipale ha reso noto che a febbraio, su 282 persone controllate all'interno di 67 attività commerciali al fine di verificare il possesso del prescritto green pass, non sono emerse violazioni; tutti dunque avevano il green pass.