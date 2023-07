Un coltello rivoltato nella piaga, Toni Servillo lo fa con serenità di giudizio pesante quanto una invettiva. «A Caserta - ha detto - non c'è più una sala cinematografica, un casertano che voglia vedere un film in prima visione non sa dove andare». Poi, riferendosi anche all'assenza di programmazioni cinematografiche all'aperto: «È un segnale per riflettere che la città non merita di avere sale e che non riesce a coprire questo vuoto».

APPROFONDIMENTI Vaccheria di San Leucio, muro di cinta nel degrado: «È un patrimonio storico da tutelare» «Forestate», anche ad agosto l'incanto dell'arte nel borgo di Tora e Piccilli Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

La dichiarazione fatta nella serata conclusiva della rassegna Capua Film Fest organizzata da Francesco Massarelli con il Cine-Teatro Ricciardi, e la piaga ha ricominciato a sanguinare.

Dal 22 agosto dello scorso anno nelle pagine delle programmazioni cinematografiche non figura più Caserta, chiuso per incendio il multisala Duel, penultima insegna ammainata il San Marco, nello scorso gennaio ammainate le insegne del multisala Big a quattro chilometri, chi proprio al cinema propriamente detto non sa rinunciare deve affrontare il quasi-viaggio per il multisala del Centro Campania o per Capua a 12 chilometri.

Lontanissimi i tempi delle sale che a Caserta facevano da test all'Anica Agis dei film di prima visione in anticipo sulla vasta distribuzione, a Caserta venivano spettatori da Napoli, i ricordi dei cinema Comunale, Esedra, Corso, Patturelli, San Marco poi del Duel immalinconiscono. Da un anno a oggi profluvie di lacrime, considerazioni, ipotesi per una possibile serie di proiezioni estive sono rimaste nell'aria dove risultavano in partenza già ancorate. Si deve partire necessariamente dalla considerazione che il prodotto-cinema che va nelle sale, risponde alla legge di mercato: c'è domanda, cioè spettatori, e interviene l'offerta; manca la prima, scema la seconda. Il problema è nazionale, anche a Caserta le ultime proiezioni di film eccellenti nei tre giorni previsti prima che venissero fagocitati dalla piattaforme televisive, registravano sparuti spettatori. Il problema, poi, si è maggiormente aggravato per la totale mancanza di sale, almeno per gli appassionati foss'anche di numero sparuto. I cinema non sono ospedali, asili-nido, servizi che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, sono espressione di privata imprenditoria che andrebbe agevolata nella conduzione d'impresa senza pretese di opere di carità culturale.

Ci rifacciamo a considerazioni che Remigio Truocchio, casertano, produttore e organizzatore da oltre venti anni a Riccione delle Giornale del Cinema, lavora per conto delle produzioni e distribuzioni cinematografiche ed è referente per la loro associazione Anica.

Ci conferma oggi le sue considerazioni che raccogliemmo per una serie di servizi pubblicati nel marzo scorso: «Posso confidare che il "caso Caserta-cinema" è all'attenzione di ambienti cinematografici romani, anche in questo momento di grave crisi post pandemia. Quando dico che da Roma si osserva con attenzione l'anomala scomparsa dei cinema a Caserta, si valuta al tempo stesso e può sembrare assurdo, quanto la stessa "piazza" sia molto, ma molto interessante dal punto di vista dell'investimento, sia per il bacino di utenza molto ampio, per le poche proposte culturali e d'intrattenimento che offre la città che per un target e una qualità di pubblico sopra la media derivata dalla storica educazione verso il cinema che le generazioni casertane hanno ricevuto in dote con il fenomeno culturale del Cineclub Vittoria di Casagiove».

In pratica, per aprire un sala cinema a Caserta cosa ci vuole? Truocchio: «Una sala di eccellenza con svariati servizi, poltrone di ultimissima generazione, audio e video impeccabili, trasformare le proiezioni in eventi, invitando protagonisti, promuovendo dibattiti. Inutile rincorrere facili illusioni di portare il cinema in luoghi dove il cinema non vive».

Un appello ancora oggi a una imprenditoria eventualmente interessata? «Sono aperto - conferma Remigio Truocchio - a un tavolo concreto di concertazione su questo tema, sia a Roma che a Caserta, per analizzare la reale fattibilità di un progetto sostenibile anche con eventuali e potenziali imprenditori del territorio».