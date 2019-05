CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corso Trieste e le sue tristezze, la strada principale della città un tempo animata da vivacità commerciale, oggi una fettuccia stradale di transito per pochi pedoni e parecchie auto, anche se la Ztl dei cartelli continua e millantarla zona di passeggio mentre è soltanto di passaggio perché che hai da passeggiare davanti a una fila di vetrine abbrunate e saracinesche ormai blindate con erbaccia sulla soglia? «Liquidazione totale per cessata attività», eccola la dicitura adatta sullo stemma araldico del settore commerciale della città di Caserta, quel terziario una volta colonna portante dell'economia cittadina che per tanti motivi è andata a rotoli. E continua a rotolare.Un censimento fatto ieri alle 14.30, tranne qualche disattenzione veniale annotiamo sui due lati del Corso, dal Monumento ai Caduti a piazza Dante, 146 vani di cui 116 attivi, 30 chiusi. I vani attivi, però, non sono soltanto negozi, una trentina sono di banche, uffici finanziari, agenzie di assicurazioni che sono concentrati per la maggior parte dall'inizio del Corso. In questo primo tratto esercitano anche, in virtù del movimento assicurato dalle attività della «city», alcuni bar, tre esercizi per pasti veloci, un paio di ristorazione tradizionale di cui uno che cambia ragione sociale e caratteristiche ogni sei mesi.