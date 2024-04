Dopo l’inspiegabile assenza di Softlab, principale interlocutore del tavolo ministeriale svoltosi giovedì, ieri il Ministero ha approvato il decreto sulla cig per i lavoratori. Un flebile sostegno per i 200 dipendenti che non percepiscono da mesi lo stipendio e nemmeno la cassa integrazione da gennaio. In un comunicato, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm dopo aver denunciato la mancata partecipazione dell’azienda Softlab e neanche della Sintesys 3 da poco entrata nella compagine societaria della Softlab Next al tavolo, definiscono «inaccettabile questo atteggiamento, a maggior ragione viste le condizioni in cui si trovano i 200 lavoratori, da diversi mesi senza alcuna fonte di reddito e ancora in attesa di buona parte degli arretrati legati al 2023».

«Abbiamo rappresentato quindi nuovamente al Ministero tutte le nostre preoccupazioni a partire dalla mancata erogazione della cig che avrebbe dovuto dare copertura ai lavoratori già da gennaio. Il Mimit, sentito il Ministero del Lavoro, ci ha confermato l’approvazione in data odierna del decreto sulla cig e conferma altresì l’immediato invio all’Inps. Si è concordato inoltre l’avvio di un tavolo congiunto tra le organizzazioni sindacali e i due Ministeri per allineare tutte le aziende attualmente coperte da ammortizzatori sociali» si legge.

Poi il nuovo appello: «È necessario in questa fase mantenere alto il coinvolgimento della Regione Campania al fine di trovare anche tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione di forza lavoro ancora in grado di essere protagonista del rilancio industriale del territorio».

L’assenza della Softlab all’incontro è stata criticata dai rappresentanti sindacali casertani, impegnati da tempo in un duro confronto con l’azienda, un comportamento che «mortifica il ruolo delle istituzioni e calpesta la dignità dei lavoratori – dice il segretario provinciale della Fiom Cgil, Francesco Percuoco -. Ormai è evidente che la Softlab non ha capacità imprenditoriale e una prospettiva industriale e occupazionale per il territorio e per i lavoratori, questa vertenza insieme alle altre dimostrano che la drammatica crisi industriale che investe Caserta deve diventare un interesse centrale per la Regione e il Governo». Così il segretario provinciale della Uilm, Ciro Pistone: «L’azienda dimostra di non avere il minimo rispetto non solo dei lavoratori ma anche delle istituzioni. Abbiamo deciso di coinvolgere il Mimit, il Ministero del lavoro e la Regione affinché si dia continuità con un sostegno al reddito per poi cercare un nuovo imprenditore che nell’arco del tempo, con l’aiuto della Regione e del Governo, possa offrire una soluzione». Il segretario provinciale della Fim Cisl, Pino Scala, infine, ricorda che negli ultimi tre mesi i lavoratori non solo non hanno percepito la retribuzione normale ma nemmeno la cig.

«Abbiamo l’impellenza che tra due mesi scade la cig – dice – in due tranche perché la società ha creato due ragioni sociali, Tech Rain con scadenza la prima settimana di giugno e Softlab Tech con scadenza il 30 giugno, per cui abbiamo chiesto al Ministero di cominciare a pensare che tipo di ammortizzatore sociale si possa applicare a questi lavoratori. Poi rimane il fatto dell’aspetto industriale, per il quale la volontà del Ministero sarebbe quella di trovare un’altra realtà imprenditoriale che abbia la capacità di sostenere questo percorso».