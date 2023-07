Cancellata dai fondi Pnrr la valorizzazione dei beni confiscati. "Libera", l'associazione contro le mafie, lancia l'allarme. «In un sol colpo - dicono - in Campania cassati 75 progetti in 51 comuni, per un investimento pari a 109 milioni di euro». La provincia più penalizzata è quella di Caserta a cui era andata la porzione più alta di fondi, con 29 progetti finanziati, un totale di 41,5 milioni e con 21 comuni nei quali insistono beni confiscati oggetto di finanziamento. Il finanziamento massimo di 2,5 milioni previsto dal bando era stato assegnato a 6 progetti ricadenti nel comune di Casapesenna. Tra i progetti che rischiano di essere definanziati in Campania anche l'intervento di recupero del Palazzo Teti Maffuccini di Santa Maria Capua Vetere, cui erano andati quasi 15 milioni e l'ex Parco Allocca, oggi Parco Faber, di Castel Volturno. Tra i 29 progetti targati Caserta anche nove presentati da Agrorinasce, che gestisce decine di beni confiscati alla camorra in Terra di Lavoro, per altri due progetti, Agrorinasce ha collaborato con i comuni proponenti di San Cipriano d'Aversa e Santa la Maria la Fossa, che sono soci di Agrorinasce insieme ai comuni di San Marcellino, Casapesenna e Villa Literno.

A Santa Maria La Fossa due progetti per la nascita di un modello economico alternativo da realizzare in beni confiscati a Francesco Schiavone (Sandokan) e al cugino omonimo detto Cicciariello, qui dovrebbero essere ospitati vivaio e serre agricole in cui lavoreranno anche persone svantaggiate e la fattoria didattica "Terra Verde" con allevamento di cavalli e uso dell'agro-energia. A Casapesenna su beni confiscati a Alfredo Zara e a Vincenzo Zagaria dovrebbero essere realizzati rifugi per animali domestici. Un intervento per l'efficientamento energetico del Centro di aggregazione giovanile per l'arte e la cultura è atteso a San Cipriano d'Aversa. «La notizia improvvisa della volontà del Governo, in particolare del ministro Fitto - dice Giovanni Allucci, amministratore delegato di Agrorinasce - di eliminare dal Pnrr molte misure, soprattutto a favore dei comuni, inclusa quella dei beni confiscati, ha creato agitazione, soprattutto in soggetti come noi, che in qualche modo hanno già avviato questi progetti. Dopo aver contattato i rappresentanti istituzionali che si occupano di beni confiscati, sia a livello regionale sia a livello nazionale, abbiamo intuito che i finanziamenti non verrebbero persi; non saranno più utilizzati i fondi del Pnrr ma quelli del Fondo sviluppo e coesione. Da una parte questo ci tranquillizza, dall'altra tiene comunque alta la tensione. Ci sono molti progetti che devono essere realizzati. Agrorinasce, per esempio, ne ha ben nove che erano stati finanziati, per un totale di 16 milioni di euro e non poterli più realizzare sarebbe un danno enorme per tutto il territorio».

Dunque, i fondi sarebbero stati spostati dal Pnrr che aveva dei vincoli temporali fino al 2026, anno in cui tutto dovrebbe essere ultimato, al Fondo sviluppo e coesione, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali ma il passaggio non sembra dare tranquillità. «La serenità non possiamo ancora averla - conclude Allucci - perché quello che ci preoccupa principalmente, come già è successo con la soppressione dell'Agenzia della coesione territoriale, è capire chi sarà il soggetto attuatore, il riferimento per tutti i progetti finanziati dai comuni e questo, ad oggi, ancora non è chiaro. Si comprende bene che questo aumenta le incertezze e i tempi di attuazione di tutti i progetti. Io spero sempre in un ripensamento da parte del Governo perché, per esempio, Agrorinasce si era attrezzata, come i comuni, a rispondere nei tempi previsti e richiesti. L'augurio è che quando poi si prendono queste decisioni ci sia chiaro un piano da applicare in tempi brevi con la chiarezza di chi sarà il responsabile di questa nuova misura di finanziamento e chi saranno gli interlocutori per i comuni che hanno messo in cantiere i progetti».