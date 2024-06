L'intensa attività sanzionatoria portata avanti nelle ultime settimane dal consorzio K-City e la condotta di alcuni ausiliari (elevate multe anche senza esporre gli avvisi di accertamento sul parabrezza) hanno provocato le proteste degli utenti e a riacceso il dibattito interno all'amministrazione sull'attività del gestore della sosta e della mobilità nel capoluogo. Lungo l'elenco dei dubbi esplicitati in queste ore dai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che restano i primi destinatari delle lamentele dei cittadini.

Restano aperti alcuni capitoli del project financing messo a gara da Palazzo Castropignano: devono ancora essere distribuiti i motorini e le bici elettriche nelle aree sharing (l'introduzione era stata annunciata per giugno senza indicare il giorno preciso) così come sono da installare le telecamere per rafforzare il controllo del territorio e i Tutor sulla variante Anas (per entrambe le questioni K-City attende le autorizzazioni tecniche di enti terzi). Il servizio di colmatura delle buche procede a singhiozzo e senza un quadro di regole chiaro, come segnalato fin dall'inizio dai consiglieri comunali e dalla seconda commissione "Lavori Pubblici".

Il vero punto di malcontento e scontro, però, è rappresentato dalla gestione della sosta in città. Una critica che è trasversale e che sta aprendo un dibattito amministrativo su come riparare a quello che sembra essere il vero problema: l'assenza di regole certe determinata da un capitolato d'appalto lacunoso. Ne sono convinti, anche se con punti di vista diversi, gli esponenti della minoranza. «Il problema - spiega Elio Di Caprio (Lega) - è che non si vedono i benefici della rivoluzione annunciata dall'amministrazione. Per ora i cittadini avvertono solo una ditta che si fa forte con i deboli azzerando ogni minima tolleranza annunciata. Non dobbiamo pensare solo a chi utilizza gli strumenti telematici e le app ma anche a chi, scaduto il tempo, deve tornare materialmente alla colonnina per prolungare la durata del ticket. Ma questo non vale solo per la sosta, ma anche per la colmatura delle buche non esistono regole chiare nonostante le nostre richieste di conoscere tempi e modalità degli interventi».

Ordine e chiarezza chiede Pasquale Napoletano (Fdi) che in prima commissione "Affari Generali" proporrà un regolamento per disciplinare la sosta: «Non possiamo permettere che si vada avanti nell'incertezza generale. Ci sono auto con permessi per disabili multate sulle strisce gialle e blu anche con gli stalli riservati occupati, non si è deciso più nulla sulla reintroduzione del frazionamento, non si distingue tra sosta evasa e biglietto scaduto, non c'è l'annunciata tolleranza e ci sono errori nella compilazione delle multe che disorientano i cittadini. Tutto questo perché chi ha scritto gli atti di gara non ha riflettuto sulle conseguenze».

Non ritiene praticabile l'adozione di un nuovo regolamento, invece, il consigliere Raffaele Giovine (Caserta Decide) che denuncia anche le pressioni sui lavoratori per ottenere più multe e rivela che i consiglieri hanno la possibilità di far registrare la targa della propria auto per non pagare la sosta. «Io non ho comunicato niente e prendo 10 multe al mese nonostante l'utilizzo dell'app easy park - precisa -. Il tema è quello di una amministrazione sprovveduta che ha approvato un project financing senza accorgersi dei danni che avrebbe provocato. A oggi tutto quello che viene promesso e realizzato, dalla tolleranza alla gratuità per le prime due ore alle auto elettriche, che prima erano totalmente esentate, è una concessione dell'imprenditore che forse, rendendosi conto che l'operazione non è stata vantaggiosa dal punto di vista economico, stressa i lavoratori per le multe».

Lo scaricabarile

Anche tra i consiglieri di maggioranza si è aperto un momento di seria riflessione anche se non si assiste al classico scaricabarile tipico di questi momenti la parte politica e quella tecnica dell'amministrazione. Una assunzione di responsabilità è quella invocata da Giovanni Comunale del Pd: «Ho sempre pensato che la politica deve essere presente nelle vicende amministrative, anche se riguardano i tecnici. C'è la percezione diffusa di un aumento dell'attività sanzionatoria ma dobbiamo prima capire cosa sta succedendo e dove sono le criticità. Se ci sono responsabilità ce le assumeremo e lavoreremo per rimediare i disagi arrecati ai cittadini. Credo nel dialogo tra l'azienda e l'amministrazione e capiremo come modificare quello che sta danneggiando gli utenti». A fornire spiegazioni ai consiglieri sarà l'ad di K-City, Giuseppe Morelli, che ha dato la propria disponibilità ad incontrare la prima commissione "Affari Generali" la prossima settimana