Il periodo di festività natalizie non ha fermato il dibattito politico che, dopo Santo Stefano, vede i consiglieri e le commissioni discutere ancora del tema della sosta nel capoluogo. Sotto la lente di ingrandimento degli amministratori resta il project financing affidato a K-City per rivoluzionare la mobilità casertana.

Dal 12 ottobre restano molti i servizi da attivare da parte del consorzio: dai pagamenti con le carte bancomat, agli abbonamenti per i residenti, senza dimenticare la reintroduzione dei mezzi per la mobilità alternativa (monopattini, bici e scooter elettrici in modalità « sharing » ) e l'attivazione delle stazioni di ricarica gratuita per i veicoli elettrici.

A contribuire alle polemiche tra opposizione e maggioranza sono anche le incognite sulle tempistiche di completamento delle iniziative previste dal contratto con K-City e l'impossibilità di sanzionare chi sosta senza pagare il ticket previsto.

È il vicesindaco e assessore Emiliano Casale a rendere noto il cronoprogramma per l'attivazione degli ultimi servizi da parte di K-City: «Come previsto gli abbonamenti per i residenti e l'avvio delle sanzioni avverrà a gennaio. Cominceranno i lavori per la reintroduzione dei veicoli elettrici che saranno disponibili a febbraio e ci vorrà un paio di mesi per l'installazione delle postazioni di ricarica gratuita dei veicoli elettrici».

Il costo degli abbonamenti sarà quello annunciato di 150 euro all'anno, una cifra che K-City, su richiesta dell'amministrazione, dovrà rivedere al ribasso anche se su questo aspetto non ci sono tempistiche programmate. Con la consegna dei tablet ai 44 ausiliari di K-City (dall'inizio del servizio ne sono ancora sprovvisti), questi ultimi potranno verificare il pagamento della sosta, l'attivazione degli abbonamenti e multare anche i veicoli in divieto di sosta e doppia fila che ostruiscono l'accesso agli stalli a pagamento e per i residenti.

Proprio l'impossibilità da parte degli ausiliari di sanzionare i furbetti della sosta resta uno dei maggiori punti di scontro tra le forze consiliari con la minoranza irritata anche dai continui rinvii di queste settimane. Tutti argomenti di cui dovrebbe occuparsi a gennaio il consiglio comunale. L'ultimo dubbio è quello posto dal consigliere di minoranza Maurizio Del Rosso ("Zinzi per Caserta") intenzionato a fare luce anche sui mancati incassi da parte dell'Ente. La richiesta formale ai dirigenti è quella di conoscere quanto ha incassato il Comune per la sosta dal primo agosto a oggi e quanto ha incassato nello stesso periodo del 2022. «Il raffronto - spiega Del Rosso - ci aiuterà a capire l'inefficienza o meno dell'attuale concessionario e le eventuali responsabilità».

Mentre si discute dell'accordo con K-City si annunciano novità importanti anche per il parcheggio nell'area dell'ex caserma Pollio chiuso da oltre due anni. Uno spiraglio concreto, come racconta il consigliere Giovanni Lombardi, si è aperto per sbloccare lo stallo amministrativo che va avanti da oltre sette mesi dopo l'assegnazione della gara d'appalto per i lavori e la gestione dell'area di sosta di via Vittorio Veneto.

Prefettura, Provveditorato delle Opere Pubbliche e Agenzia delle Entrate, prima di Natale, hanno comunicato all'Agenzia del Demanio la volontà di dismettere le proprie aree di proprietà all'interno dell'area. Proprio l'Agenzia del Demanio dovrà gestire la procedura amministrativa di trasferimento della proprietà al Comune. A questo punto, per Lombardi, sia apre la possibilità di un'apertura provvisoria ora che l'impresa aggiudicataria ha presentato agli uffici comunali, poco prima della pausa natalizia, la fideiussione assicurativa per i lavori di ristrutturazione del parcheggio.

«Ora che gli uffici dispongono di tutta la documentazione e che è chiara la volontà dei alcuni proprietari - conclude l'esponente dei Moderati - nelle more della formalizzazione delle pratiche credo che il sindaco non avrà problemi a poter disporre l'avvio temporaneo del servizio».

Anche la Seconda Commissione ha discusso di parcheggi. «Dobbiamo lavorare per sbloccare i nodi che impediscono la riapertura delle aree comunali chiuse e lavorare di più per far conoscere le tante aree di sosta utilizzabili per raggiungere il centro a piedi», sottolinea il presidente Pasquale Antonucci, mentre il consigliere Donato Aspromonte (Prima Caserta) ha proposto di prolungare l'orario di apertura del parcheggio interrato di piazza Carlo di Borbone: «Sarebbe uno sforzo da parte del privato ma di cui la città ha bisogno per garantire ospitalità in questi ultimi giorni di festa».