Via San Carlo riapre al transito pedonale e veicolare. Stamattina gli operai incaricati dal Comune rimuoveranno i new jersey che per quasi undici mesi hanno diviso in due il centro storico. Una necessità più che una scelta, dettata dalla pericolosità di un vecchio edificio al civico 33 a rischio crollo che solo qualche settimana fa è stato messo in sicurezza dai proprietari al termine di un lungo braccio di ferro tra le parti. Sollievo ed entusiasmo tra residenti e commercianti che ora si interrogano sulle modalità di intervento e sul futuro della storica strada.

APPROFONDIMENTI Via Acquaviva a Caserta: una gincana tra rifiuti, auto parcheggiate e palazzo pericolante Caserta, operai al lavoro: a giorni la riapertura di via San Carlo Via San Carlo, la svolta: «Edificio in sicurezza»

«Innanzitutto si domandano i rappresentanti del comitato Antica via San Carlo vorremmo sapere dal Comune se questo tratto, come noi speriamo, continuerà ad essere Ztl o se, al contrario, il varco resterà spento consentendo ai veicoli di attraversare l'arteria giorno e notte. Una scelta, quest'ultima, che, a nostro avviso, rappresenterebbe una iattura per questa strada già costretta a fare i conti con il fenomeno della sosta selvaggia. Quasi quotidianamente infatti ci sono auto parcheggiate, anche per molte ore, davanti alle vetrine dei locali, in qualche circostanza addirittura vengono lasciate davanti alle saracinesche impedendo ai commercianti di aprire il negozio. E ciò malgrado qui esista un divieto di sosta e fermata giustificato peraltro anche dalle dimensioni ridotte della strada». I commercianti chiedono poi lumi anche sui tempi di abbattimento del palazzo. Al momento il vecchio edificio è stato puntellato con un sistema di catene e tiranti che ne garantiscono il consolidamento ma è una soluzione tampone in attesa della demolizione che, fanno sapere dal Comune, dovrà essere fatta dai proprietari dello stabile.

«Ora è necessario ha detto in merito l'assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Marzo che il condominio si attivi celermente per un piano di recupero che preveda l'abbattimento e la ricostruzione. Ci auguriamo che da qui in avanti in città, soprattutto nel centro storico, vi sia una maggiore propensione alla cura e alla manutenzione degli edifici da parte dei proprietari, per evitare in futuro situazioni come quella di via San Carlo».

Disagi che hanno fatto registrare ricadute anche sulla vicina via San Giovanni dove i commercianti denunciano un drastico calo delle presenze e anche degli incassi. Tra le cause ci sono peraltro una serie di criticità che da anni attendono di essere affrontate, tra queste le buche e la pavimentazione dissestata, responsabili di cadute e ferite, ma anche la sporcizia, le caditoie ostruite che impediscono alla pioggia di defluire, provocando l'allagamento dei locali, l'assenza di manutenzione del verde come testimoniano le piante, tutte ormai secche, che "addobbano" le fioriere e le numerose facciate dei negozi dismessi ormai da anni - più di dieci in un tratto di trecento metri - il cui stato di abbandono e fatiscenza rappresenta un vero e proprio pugno nell'occhio dei passanti. «Penso che il Comune fa notare Carmine Lizza, uno dei commercianti della strada dovrebbe imporre ai proprietari di questi locali di intervenire sulle facciate o almeno di ricoprirle per garantire il decoro urbano».

È incentrato sulla sicurezza invece l'appello di un altro esercente, Vincenzo Concilio: «Davanti al mio negozio il manto stradale è sprofondato da un anno e mezzo, ho inviato una serie di pec all'amministrazione, ma non c'è stato ancora nessun intervento, non so cosa stiano aspettando». «Vedo continuamente persone inciampare e cadere su queste basole sconnesse lamenta Giovanna Russo, titolare di un noto negozio di scarpe oggi siamo completamente abbandonati a noi stessi. E con noi anche i nostri clienti».

E poi il nodo della pulizia. Quasi tutti i commercianti, "armati" di scopa e paletta, provvedono ogni giorno a spazzare il tratto davanti alla propria attività. Un appello, quello lanciato dagli esercenti di via San Giovanni, che l'assessore Marzo promette «non passerà inosservato». «Per quanto riguarda il ripristino del basolato nel centro storico - fa sapere - siamo già intervenuti in piazza Duomo, via Mazzocchi e via Ferrante. Contiamo di intervenire quanto prima anche in via San Giovanni e nelle altre arterie del centro, grazie anche agli accordi quadro per le manutenzioni approvato in giunta».