Caserta: sport e legalità al centro, il dibattito al liceo Manzoni

L'appuntamento è fissato per sabato 7 alle 11 nell’aula magna del liceo Manzoni di Caserta, dove si tiene il seminario formativo «Sport e legalità». Voluto dalla dirigente scolastica Adele Vairo, l’incontro vede la partecipazione di Manfredo Fucile, già docente universitario e atleta di basket, e di Vincenzo Panico, già prefetto in Calabria. A introdurre i lavori Vairo con il sindaco di Caserta, Carlo Marino, e il presidente del Comitato nazionale Italiano Fair Play, Ruggero Alcanterini. Modera il dibattito Sante Roperto, docente di Malattie infettive della Federico II. «Come liceo siamo particolarmente emozionati di avere come ospiti due eccellenze del territorio come Manfredo Fucile e Vincenzo Panico – ha commentato Vairo –. Siamo contenti perché si torna a parlare di sport e di legalità, in un momento storico in cui occorre più che mai tornare a istruire le nuove generazioni su quelli che sono i valori fondamentali dello sport e della vita in generale». Il coordinamento organizzativo è a cura dei docenti Rita Adanti, Giovanna Battaglino, Luciano De Luca e Antimo Nero.

APPROFONDIMENTI DALLA SPAGNA Koulibaly, il Barcellona in pressing: priorità per Xavi, ADL... IL CASO Schiano e Iodice protagonisti degli spot per promuovere le... CRONACA Medici di famiglia: pronti ad aprire i nostri studi a chi è in...