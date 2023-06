Giornata nazionale dello sport, la staffetta dell’istituto “Manzoni” vince nella gara organizzata dal Coni

Vittoria per gli studenti dell’istituto “Manzoni”, in occasione di una staffetta organizzata dal Coni sulla pista di atletica all’esterno dell’Its Buonarroti per la Giornata nazionale dello sport. Ciro Comune, Maria Palma Simone, Vincenzo Paccone, Fabio Puglisi e Alessandro Petrillo, accompagnati dai docenti Antimo Nero e Andrea D'Angiolella, hanno conquistato il primo posto tra le scuole nella competizione dedicata al dirigente sportivo Atos Giorgio Lugni.

La staffetta del “Manzoni” si posiziona al quarto posto della classifica generale, quella che coinvolge anche gli atleti provenienti dalle caserme militari e dalle associazioni sportive.