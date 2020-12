Tempi duri per il gruppo Clp, la società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Napoli e di Caserta. Non bastassero le travagliate vicissitudini procurate dall'emergenza sanitaria, all'azienda sono stati notificati di recente, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 2, atti di recupero per «credito d'imposta eccedente il limite annuo», con riferimento all'antica vicenda fallimentare dell'ex Acms.

Un duro colpo in altre parole, per la gestione finanziaria della società, che ha impugnato immediatamente il provvedimento attraverso un ricorso preso la Commissione tributaria di Napoli. Un riscontro quasi dovuto, quest'ultimo, che è stato ritenuto, dal gruppo di Pomigliano, fondamentale per il prosieguo dell'esercizio, tanto è vero che è stato pure accompagnato, addirittura sostenuto da un'organizzazione sindacale quale la Fit Cisl, nelle persone dei responsabili Pasquale Federico, Ezio Monetta e Alfonso Langella. In una nota inviata al prefetto di Napoli Marco Valentini, la stessa ha giudicato paradossale la situazione.

«Un accordo sottoscritto con un ente pubblico di rilievo, visionato dai commissari prefettizi e non contestato al momento dalla stessa Agenzia, ci trova sgomenti. Si ricorda che l'accordo venne sottoscritto all'epoca per garantire il lavoro a 448 dipendenti sottoposti a procedura di mobilità - così scrivono -. Per tale motivo riteniamo assurdo anche la perdita del requisito morale del Gestore dei trasporti per la violazione ai sensi del Dl 74 che è stato rilevato e pertanto segnalato alla Procura della Repubblica. Violazione che non permetterebbe alla società di effettuare i servizi ad oggi affidati». Di qui la preoccupazione del sindacato per un'emergenza inattesa e che potrebbe avere gravissime ricadute sulla tenuta finanziaria ed economica dell'azienda. Tanto da configurare un rischio affatto improbabile per le sorti di Clp là dove, fino ad ieri non sono stati erogati gli stipendi per più di 300 addetti. Fine d'anno col fiato in sospeso nell'intero ambiente, dunque, anche perché la società non ha ancora potuto disporre da parte della Regione dei corrispettivi chilometri previsti come da contratto. Il tutto per un quota relativa all'ultima fatturazione che si aggira intorno a un milione e 200mila euro.



Ma le condizioni di disagio delle ultime ore sembrano destinate a moltiplicarsi in azienda anche per quel che riguarda la gestione del contratto di servizio con la Città metropolitana di Napoli. In questo caso sono stati i commissari prefettizi di Clp, Simona Carrino e Cecilia Rizzica, unitamente al gestore Francesco Viale, a sollecitare il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente partenopeo sin dal febbraio scorso. La stessa Clp vanta ormai un credito complessivo pari a 1.001.618 euro a cui dovrebbero aggiungersi i ristori per i mancati ricavi, stante la riduzione del traffico viaggiante medio annuo pari a circa l' 80%. Situazione finanziaria a dir poco critica, allora, per il gruppo di Pomigliano che pure quest'anno ha potuto garantire l'anticipo degli ammortizzatori sociali, ha garantito adeguati interventi sul fronte sanitario e della sicurezza, ha avviato la stabilizzazione di lavoratori, ha investito nel nuovo parco autobus. Di qui la chiamata in soccorso, anche in questo frangente, di tutte le segreterie sindacali regionali per una verifica più puntuale. «In un momento così complesso per il settore dei trasporti a causa del Covid - riferiscono ai dirigenti della Città metropolitana - in prossimità del periodo natalizio, si rende indispensabile mantenere gli impegni».



