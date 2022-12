È stato siglato ieri tra il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ed il sindaco Carlo Marino il protocollo d'intesa per il Fondo per la Prevenzione e il contrasto delle Truffe agli Anziani, che destina 16mila e 381 euro alla realizzazione di una campagna informativa e formativa ed all'attuazione di interventi di supporto anche psicologico rivolti agli anziani per scongiurare situazioni di rischio.

E anche se dagli ultimi dati ufficiali risulta una diminuzione dei casi, sono ancora troppe le persone oggetto delle attenzioni di ladri, e troppi sono i truffatori in giro alla ricerca di facili vittime. Contro questo frame criminale (che somma al danno economico quello, ancor più grave, psicologico) da anni il Governo scende in campo con un nutrito pacchetto di aiuti economici finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, che si confermano la categoria maggiormente esposta a raggiri criminali.

APPROFONDIMENTI Entra in sala parto per assistere la moglie: infermiera gli ruba 2mila euro dal portafoglio Furbetti del reddito di cittadinanza e altri sei denunciati per truffa

Il progetto intitolato Informare per prevenire, reso possibile grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Interno al Comune di Caserta, si articola in una serie di attività da realizzare entro il 31 ottobre 2023. L'amministrazione comunale provvederà ad organizzare incontri in presenza con gli anziani condotti da agenti della Polizia Municipale e/o personale dei Servizi Sociali che forniranno informazioni su come prevenire una possibile truffa o su come gestire una truffa avvenuta.

«È fondamentale che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia segnalando ogni situazione di rischio di truffa ha commentato il prefetto Castaldo anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce, facendo avvertire nel contempo la propria fragilità». Il sindaco Carlo Marino ha aggiunto: «Esprimo la mia soddisfazione per aver conseguito come città di Caserta questo finanziamento. Siamo ben consapevoli che la prevenzione si realizza con lo strumento dell'informazione. La nostra comunicazione sarà attenta e capillare verso i cittadini, in particolare gli anziani, sulle molteplici e variegate modalità con le quali vengono realizzate truffe e raggiri nei loro confronti, in modo da costruire e alimentare un sistema di autodifesa che renda più incisiva ed efficace anche l'azione delle Forze dell'Ordine».

Secondo l'analisi della Direzione centrale della polizia criminale, gli anziani vittime di truffa sono, prevalentemente, uomini tra i 65 e gli 80 anni, soglia oltre la quale le vittime di sesso femminile superano quelle di sesso maschile. La categoria degli anziani è infatti caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità: l'età anagrafica, che comporta un minore vigore fisico e psicologico, cui si somma, purtroppo troppo spesso, un forte bisogno di comunicare. Il copione è sempre lo stesso ed è ben rappresentato sul sito dell'Arma dei Carabinieri, insieme a utili consigli anti-truffa. Il delinquente inganna la vittima, approfittando della buona fede e facendo affidamento sulle eventuali ridotte capacità di reazione e del suo bisogno di relazioni sociali.

Un triste cliché che lo Stato da anni tenta di scardinare soprattutto attraverso campagne di informazione tant'è che, nell'ambito delle iniziative per la tutela della sicurezza dei cittadini, la scorsa estate il Ministero dell'Interno ha destinato due milioni di euro da ripartire tra tutti i capoluoghi di provincia per contrastare, attraverso un lavoro di sensibilizzazione e prevenzione, il fenomeno delle truffe agli anziani. Un impegno finanziario reso possibile dalle risorse del Fondo Unico Giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti delle organizzazioni criminali. Il contributo prevede una quota fissa di 15mila euro destinata a tutti i territori e una parte variabile, assegnata in base al numero della popolazione anziana residente.