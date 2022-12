L'appello è condito di indignazione, da San Leucio la telefonata in redazione, dice l'interlocutore: «In andata e ritorno il tratto che da piazza della Seta porta alla Vaccheria lo percorro quattro volte al giorno, il pericolo che di giorno è visibile di sera si raddoppia, le screpolature profonde e le buche di cui l'asfalto è corroso per metri, rende il percorso da ciclocross, già due pneumatici rovinati in quaranta giorni nonostante l'andatura prudente.

Una speranza nel rifacimento del manto stradale alla comparsa di transenne di un cantiere di lavoro ma si procede a rilento, le indicazioni del restringimento della carreggiata dovrebbero essere poste parecchi metri prima perché la strada è impraticabile, l'automobilista che non conosce le condizioni dell'asfalto su cui è costretto a transitare rischia incidenti per il repentino cambio di carreggiata per lo slittamento. Chi deve intervenire a sanare questa situazione che dura da mesi, su un'arteria di collegamento tra Caserta e la zona Caiatina che si conosceva come Statale 87 Sannitica e ora, lo indicano un paio di cartelli, di competenza della Provincia?».

Gli interventi in atto dimostrano che si sta lavorando alla sistemazione del manto stradale, l'ente che vi sta provvedendo deve adoperarsi al sollecito completamento, la strada è disastrata per lunghi tratti ed è frequentata, nei fine settimane, da gruppi di ciclisti amatoriali anche di inverno e molti hanno riportato conseguenze fisiche da cadute rovinose. Le strade piene di buche, non c'è città che non patisca la presenza, quelle del centro cittadino e della immediata periferia di Caserta esibiscono lesioni e voragini e avvallamenti, in alcuni si interviene ma con rimedio peggiore del male. Una badilata di bitume fumigante frettolosamente versato nelle buche che sono catini non rappresentano una soluzione, è come mettere un cerotto su una ferita che necessità sutura e non la fasciatura.

Le badilate di asfalto vengono immediatamente sgretolate dalla prima auto in transito dopo che l'automezzo di pronto soccorso diciamo si allontana per raggiungere, come nel vecchio gioco dell'oca, altra buca, altra sosta, altri insufficienti se non dl tutto inutili rabboccamenti di bitume. Lo stato di precarietà delle condizioni della strade cittadine che si aggrava ogni giorno di più esige attenzione quotidiana, una pianificazione che l'assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo deve adottare con immediatezza, ristrettezze economiche, di sicuro indebitamento con le aziende chiamate occasionalmente ai lavori necessari, tutti ostacoli intuibili ma la gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti.

In città da settimane permangono transenne a recintare voragini, segnalate nei giorni scorsi quelle di via Tescione e via Ceccano, sprofondamenti al centro della carreggiata di due strade trafficatissime. Da settimane un transenna metallica protegge una buca in via Ruggiero, a qualche metro dall'ingresso della caserma della Scuola di Polizia. L'abbiamo definita buca ma è un foro in cui può entrare un pallone da calcio, la profondità è di un paio di metri, la sua trasformazione in voragine, se non si interviene subito, è prossima.

Infine una notizia positiva, la comparsa di una transenna alle caditoie pluviali del sottopasso di piazza Carlo di Borbone, versante viale Ellittico, faceva pensare ieri a un nuovo cedimento. Si sta lavorando, invece, per rinforzare le grate di scolo, prevenzione che sa di miracoloso.