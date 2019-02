Domenica 3 Febbraio 2019, 12:49

I corpi senza vita di due giovani immigrati sono stati rinvenuti alle prime ore di domenica sul ciglio della strada statale Appia 7 bis nel territorio del comune di Teverola, nel tratto che congiunge il centro dell’Agro Aversano con il bivio di Capua. Accanto ai corpi dei due giovani immigrati, entrambi regolari sul territorio nazionale, poco più che ventenni, provenienti da Gambia e Senegal, sono state rinvenute due biciclette con evidenti segni di un incidente stradale.Secondo i carabinieri del gruppo di Aversa che, agli ordini del maggiore Terry Catalano, conducono le indagini, senza scartare altre ipotesi, almeno per il momento, si sarebbe di fronte ad un duplice omicidio stradale. Una o più vetture avrebbero, secondo questa ricostruzione, impattato con le biciclette dei due sfortunati immigrati che non erano visibili del tutto. Successivamente non si sarebbero fermati per prestare soccorso e dare l’allarme. Sul posto sono giunti i militari del reparto scientifico per la rilevazione di eventuali indizi che, insieme alla valutazione di alcune telecamere, potrebbero portare all’individuazione della o delle vetture coinvolte.