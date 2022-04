Caserta, gli studenti dell'Alberghiero cucineranno per la mensa dei poveri

Una mensa per i poveri realizzata dagli studenti. È l'iniziativa pensata nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e frutto della convenzione stipulata dall'Alberghiero «Galileo Ferraris» di Caserta con l'Opera Sant'Anna. Lo scopo è dare una mano ai più bisognosi che frequentano il centro OSA, che tre volte a settimana svolge anche servizio mensa per i poveri.

Con l'accordo gli studenti cucineranno nella mensa due giorni a settimana. «La scuola - spiega Francesco Marzano, presidente OSA - ha raccolto sin da subito l'appello giunto dal mondo del volontariato. Gli studenti dell'Alberghiero metteranno a disposizione la loro professionalità, il loro entusiasmo e la loro creatività per approntare dei piatti 'take away' per le persone in difficoltà. Il nostro impegno - aggiunge - è quello di far divenire l'Opera Sant'Anna un centro aperto a tutti senza distinzione di razza, religione, di appartenenza etnica, ove sono svolte quotidianamente una serie di attività di sostegno ed accoglienza gratuita per gente bisognosa, oltre a soddisfare i bisogni primari e reali di persone in serie difficoltà offrendo aiuto, ascolto e protezione; persone lasciate troppo spesso in balia della indifferenza sociale».

«Attraverso questa attività di orientamento al lavoro e di alternanza - afferma la dirigente scolastica Antonietta Tarantino - si punta a far acquisire alla scuola il ruolo di luogo sempre più aperto al territorio con lo scopo fondamentale di stimolare la crescita professionale, le competenze e l'autoimprenditorialità dei ragazzi, coniugando innovazione, istruzione e inclusione, con una importante sottolineatura dei valori di legalità e solidarietà per una cittadinanza davvero attiva».