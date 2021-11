Caserta, stuprata da due amici: diciottenne denuncia

«Sto portando il caffè». È questo il testo del messaggio che ha inchiodato due ragazzi di circa venti anni, accusati da una ragazza di 18 anni di violenza sessuale. Uno scatto di disperazione colpisce Baia e Latina. E a dipanare la matassa ci sono, ora, i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese che ieri hanno ascoltato e riascoltato per ore il racconto della vittima: una diciottenne di origini inglesi, residente in una località non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati