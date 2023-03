Caserta Sud, incidente sulla A1: traffico paralizzato per un'ora vicino allo svincolo

Auto si ribalta sulla A1. Intorno alle 15 sull’Autostrada A1, al km 744, un guidatore ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro il guardrail e ribaltandosi nella corsia di destra.

I soccorsi, 118 e polizia municipale, si sono precipitati sul posto per estrarre il guidatore dalla dacia duster bianca e condurlo immediatamente in ospedale, dove ha riportato gravi ferite. In tilt il traffico che da Napoli si dirigeva verso Caserta.

L’impatto, avvenuto in prossimità dello svincolo autostradale Caserta Sud – Marcianise, ha impedito la viabilità, ripristinata alle ore 16 grazie alla rimozione del veicolo.