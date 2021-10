Simulazione di voto online a Caserta: si dà la propria preferenza con lo Spid

CASERTA - Al via il primo test di voto elettronico per le amministrative 2021. I cittadini del comune di Caserta saranno dunque i testimonial della prima sperimentazione online tramite spid (annuncia la Enterprise Contact GROUP, la società che promuove l'iniziativa).



In linea con gli indirizzi e le modalità già individuate dal Ministero dell’Interno per procedere alla sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni politiche, europee e per i referendum, il CEO della Enterprise Contact Group, definisce l’iniziativa “ Un grandissimo passo avanti. Più in particolare, domenica e lunedì i cittadini del comune di Caserta potranno esprimere la propria preferenza elettorale sulla piattaforma online, Pubblicata sul sito del comune, la votazione non avrà alcun valore legale ma esclusivamente statistico.

Per accedere, infatti, è sufficiente che ogni cittadino possieda Spid. Autenticandosi, la sua identità viene immediatamente controllata dall'Anagrafe del proprio Comune di residenza, così da garantire che il cittadino abbia tutti i requisiti per esprimere il voto (come la maggiore età e l'assenza di condanne).

"Ogni voto - chiarisce Valentina Flaminio - sarà certificato secondo le procedure previste da Agid come aggregatori di pubblici Servizi".