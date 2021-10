Caserta, tamponi anti-Covid abusivi multata una parafarmacia

Test Covid abusivi sequestrati dai carabinieri del Nas in una parafarmacia dell'Alto casertano. I militari hanno sequestrato 62 test antigenici del valore complessivo di 600 euro, che venivano usati dal titolare dell'attività per l'esecuzione di tamponi al pubblico, violando le norme vigenti.

Le parafarmacie, infatti, non sono autorizzate ad effettuare tali test al contrario delle farmacie aperte al pubblico e delle strutture sanitarie...

