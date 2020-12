Nuovo capitolo giudiziario tra Comune e farmacisti casertani per la nuova ordinanza del Tribunale amministrativo della Campania (presidente Anna Pappalardo, giudice estensore Gabriella Caprini) che ha disposto la sospensione della delibera 107 del luglio 2020 con la quale il Comune di Caserta aveva approvato la revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio comunale.

Il ricorso era stato presentato in difesa di molteplici farmacisti titolari di sedi farmaceutiche e dei vincitori di concorso per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche bandito dalla Regione Campania. A sostegno delle ragioni dei farmacisti ricorrenti, assistiti dagli avvocati Paolo Mancini e Marco Mancini, si è schierato anche l'Ordine dei farmacisti, difeso in giudizio dall'avvocatessa Carmela De Franciscis, che ha significativamente contestato l'operato dell'amministrazione comunale casertana, colpevole di aver approvato la revisione della pianta organica delle farmacie in violazione della normativa di riferimento, minando l'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale, nonostante il parere negativo espresso dall'ente rappresentativo dei farmacisti.



Nei dettagli, si tratta di un severo richiamo al Comune di Caserta che si pone sulla scia delle recenti sentenze emesse dal Tar Campania: nella fattispecie, i giudici amministrativi avevano già dichiarato l'illegittimità della delibera di revisione della pianta organica approvata nel dicembre 2018, peraltro identica a quella riproposta dall'amministrazione comunale nell'anno 2020. Di tutto ciò si discuterà nel corso dell'udienza di merito che il Tar ha fissato a giugno del prossimo anno per la definizione della vicenda. A quanto pare, le sorti della pianta organica delle farmacie sospesa dal Tar appaiono già segnate in considerazione del contenuto delle ordinanze cautelari che mostrano di aver condiviso integralmente le doglianze dei ricorrenti. «Apparendo riscontrabile, secondo asserzione non puntualmente smentita si legge nell'ordinanza del Tar una inutile moltiplicazione della offerta farmaceutica nelle medesime porzioni di territorio, lo spezzamento di ogni continuità territoriale, con accavallamento di sedi che, di contro, pregiudicherebbero la capillarità del servizio in altre aree con conseguente vuoto di copertura nel territorio comunale (area 167), un difetto di istruttoria quanto alla qualificazione, nonché una contraddittoria assegnazione, nei diversi allegati, delle sezioni censuarie sembrando recita ancora l'ordinanza l'attuale allocazione del servizio farmaceutico concretare una violazione dei principi della maggiore accessibilità e della equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico».



Il Tar «rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio» ha ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio e disporre, oltre alla notifica individuale nei confronti degli attuali titolari di sede farmaceutica a Caserta «anche la notificazione dei ricorsi per pubblici proclami, avuto particolare riguardo ai soggetti vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Campania». Tra i farmacisti ricorrenti, Sergio Barca, Farmacia Fugaro, Farmacia del Prete, Farmacie Foglia, Farmacia Brignola, Farmacia Elio Fresa, Farmacia Iodice (Chiara Maria Rosaria) rappresentata dall'avvocato Antonia De Lisio. Nel febbraio dello scorso anno, il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Caserta, Vincenzo Buonocore, aveva criticato le modalità del Comune nella redazione del piano farmacie.



