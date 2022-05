Ha preso il via la tre giorni della Caserta Tattoo Convention: una fiera del tatuaggio che si svolge per tutti i curiosi e appassionati dei tatuaggi e del body painting . Fra gli stand anche il circo dei tatuatori con Marco Shamano Russo . Si tratta di un vero evento fra tattoo, arte, musica live e spettacoli che si svolge nel polo Fieristico di San Marco Evangelista in via Delle Industrie 10, uscita autostradale Caserta Sud. La convention è giunta alla 6^ edizione.

La prima tattoo convention mondiale sul tatuaggio fu tenuta da Dave Yurkew il 24-25 gennaio 1976 a Houston, in Texas. Dave Yurkew, che è stato anche presidente del North American Tattoo Club , ha continuato ad organizzare altre 6 consecutive convention mondiali del tatuaggio fino al 1982. Lyle Tuttle (rinomato artista e storico del tatuaggio americano) ha dichiarato che questo è «l’evento che ha cambiato il tatuaggio per sempre». E così l'evento poi si è esteso a macchia d’olio in tutto il mondo. Quest'anno è la volta di Caserta.