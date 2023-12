Caserta, «Amore e altre bugie» debutta al teatro Civico 14: uno spettacolo per celebrare l'imprevedibilità della vita

Caserta: al Teatro Civico 14, venerdì 15 dicembre, alle 21.00 debutta « Amore e altre bugie», spettacolo della Compagnia Mutamenti/Teatro Civico 14 e di Piccola Città Teatro, scritto da Antimo Navarra, diretto da Roberto Solofria e con la partecipazione di Ilaria Delli Paoli, Antimo Navarra, Ettore Nigro e Viola Forestiero. Musiche di Paky Di Maio, costumi di Alina Lombardi.

L’irresistibile commedia esplora i complicati intrecci amorosi di un gruppo di amici, che cercano di navigare tra le insidie delle relazioni sentimentali e gli intricati legami familiari.

Un dramma comico, in cui l'allegria delle feste si mescola alle rivelazioni dei protagonisti: tra bugie, slealtà e doppiezze, i cinque amici si confronteranno con la verità ma anche con la possibilità di redenzione.

«Amore e altre bugie» è un viaggio esilarante attraverso le gioie e le sfide dell'amore, dell'amicizia e di tutto ciò che rende la vita così imprevedibile e divertente.

Le repliche andranno in scena fino al

Info e prenotazioni a 0823 441399 oppure info@teatrocivico14.it. Costo del biglietto 12 euro (intero); 10 euro (ridotto) per under 30 e over 65, acquistabili anche sul sito teatrocivico14.it