Caserta, al teatro civico 14 «Disintegrazione - Splendida magnetic electric machine»

Al Nuovo Teatro Sanità secondo appuntamento della rassegna Percorsi Contemporanei, realizzata da ntS’ insieme a Mutamenti / Teatro Civico 14 di Caserta, con il supporto del Teatro Pubblico Campano. Sabato 23 aprile ore 21.00 va in scena Disintegrazione - Splendida Magnetic Electric Machine, progetto di Electroshocktherapy (Est), gruppo nato durante il lockdown dalla collaborazione tra Paky Di Maio (musicista e sound deisigner), Ilaria Delli Paoli (attrice e organizzatrice teatrale) e Francesco Zentwo Palladino (designer e visual artist). Disintegrazione è un percorso sonoro e visivo, tutto in forma live, scandito dalle parole di David Bowie, Marilyn Monroe, the Cure, J. C. Ballard, Sarah Kane, Mariangela Gualtieri, Joy Division, Amalia Rosselli, Baudelaire e da una preghiera in onore della Santissima Muerte messicana. Il lavoro, finalista a La Biennale di Venezia 2022 (Biennale College Teatro sezione performance site-specific), replica domenica 24 aprile ore 18.00.

Electroshock therapy è un progetto che nasce per sperimentare i confini del teatro e della musica, passando per le arti visive, attraverso una performance ibrida non strettamente legata agli schemi dell'una e dell'altra disciplina, coinvolgendo di volta in volta artisti diversi per indagare nuovi linguaggi e possibilità di creazione collettiva. La possibilità di manipolare, conservare e generare suoni al di fuori del contesto tradizionalmente musicale è al centro del percorso di ricerca musicale della sound art di Paky Di Maio: una pratica artistica ibrida, a cavallo tra sperimentazioni artistiche e produzione musicale, soprattutto elettronica. In essa possono essere incluse tutte le produzioni nell’arte contemporanea che introducono il suono come sua componente essenziale, come le registrazioni ambientali. A livello attoriale, Ilaria Delli Paoli esplora la propria voce e i suoi margini di possibilità, con un impegno attento e un certo coraggio emotivo e immaginativo. È un’avventura strabiliante nella sua libertà e diversità, non solo confinabile ad escursioni folli o eroiche, esilaranti, come questi viaggi potrebbero essere. L’esplorazione potrebbe essere lunare, lirica o deliziosamente triste.

Potrebbe far arrivare fantasmi inaspettati e ricordi, incontri emozionanti. Il tutto è supportato dalla presenza live del visual artist Francesco Zentwo Palladino, che riproduce con la tecnica del visual mapping le sensazioni e le suggestioni sonore attraverso ombre, luci ed effetti digitali sulle pareti del cubo nel quale i tre performer sono inseriti. I tre artisti sono ingabbiati in una struttura cubica di 4 metri e immersi nelle retroproiezioni sulle pareti della stessa. I visual sono parte integrante della performance, pensati insieme alla musica e alla voce, e la scena firmata da Antonio Buonocore e Nicola Bove permette di avere un doppio livello di visione, godendo sia dello spettacolo dei visual di Zentwo, sia della performance sonora di Ilaria Delli Paoli e Paky Di Maio.