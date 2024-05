“C’era una volta il (mio) tennis”: a Caserta la presentazione del libro di Claudio Pistolesi

Un campione che si racconta, che svela aneddoti e ricordi della sua lunga carriera di giocatore, allenatore e poi di manager. Lo farà oggi pomeriggio alle 18 presso la club house del circolo del tennis di Caserta di via Laviano 1, Claudio Pistolesi, ex tennista ed ex campione italiano che presenta il suo libro “C’era una volta il (mio) tennis”. «Storie e incontri del mio lungo viaggio da giocatore e da coach nello sport più bello del mondo» è la frase riportata sulla copertina del libro che ha avuto la prefazione di Adriano Panatta.

Claudio Pistolesi è nato a Roma, vive negli Stati Uniti d’America, è uno di quelli che conosce il tennis mondiale come pochi.

Nel libro racconta tanti episodi dei quali è stato protagonista o di avvenimenti ai quali ha assistito vivendo il tennis a tempo pieno, dentro ed a bordo campo. Claudio Pistolesi, specialista della terra rossa è stato numero 71 del ranking ATP.

Dopo la carriera di giocatore ha iniziato quella di allenatore, Monica Seles è stata una dei suo allievi e sotto la sua guida è salita al primo posto del ranking WTA. Pistolesi poi è stato eletto per tre volte rappresentante dei coach ATP in seno al Players Council dell’ATP.