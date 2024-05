All'università “Vanvitelli” nasce il master in “Teoria e prassi dell’esecuzione penale”

Nasce il Master di II livello del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in “Teoria e prassi dell'esecuzione penale”, organizzato in convenzione con il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e con il dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità: il corso sarà presentato domani, alle 14.30, al dipartimento di Giurisprudenza - Aula Franciosi.

La cerimonia si aprirà con i saluti del rettore, Gianfranco Nicoletti, del direttore del dipartimento, Raffaele Picaro, del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Patrizia Mirra, del presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella, e dalla presidente della II Sezione penale del Tribunale di Napoli Nord, Rossella Marro. I lavori saranno introdotti dal direttore del Master, Giuliano Balbi, e seguiranno con le relazioni del capo del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, del direttore generale di esecuzione penale esterna e messa alla prova del dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Domenico Arena, del provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania, Lucia Castellano, e della direttrice del Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano, Giulia Russo.

L'incontro potrà essere seguito anche online. Il dipartimento di Giurisprudenza, con questo Master, conferma il proprio impegno, attraverso l'esperienza didattica e scientifica, per la formazione non solo degli operatori afferenti al dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ma anche degli avvocati, degli esperti in mediazione penale e culturale, dei sociologi, degli psicologici, degli appartenenti alle forze dell'ordine e alla polizia locale, dei medici, dei professionisti sanitari, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dei giornalisti e per tutti coloro che a vario titolo operano nell'ambito dell'esecuzione penale come, ad esempio, gli esperti ex art. 80 O.P. Il corso è coordinato dalla professoressa Mena Minafra, docente di diritto penitenziario.

La manifestazione si inserisce nelle attività di Terza Missione del dipartimento di Giurisprudenza, che persegue, oltre ai compiti istituzionali di didattica e ricerca, la valorizzazione e comunicazione del patrimonio della conoscenza universitaria, assumendo un ruolo attivo sul territorio per favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso interventi finalizzati alla divulgazione della conoscenza.

Il dipartimento di Giurisprudenza offre ampia scelta di corsi di vario livello, tra cui, anche, il corso Magistrale in Giurisprudenza, erogato online e on demand, oltre che in presenza, il primo in Italia del genere, volto ad una piena inclusività dell'insegnamento.