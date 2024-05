Oggi il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà di nuovo a Caserta e in provincia. Questa volta scopo della visita è il sopralluogo a due siti di grande interesse storico-architettonico, ovvero, il Santuario di Monte Castello a Castel Morrone, dove l'arrivo è previsto per le 11, e il Duomo di Casertavecchia dove il ministro e atteso alla ore 12.

Una doppia visita che è anche l'occasione per verificare lo stato degli interventi previsti sul campanile millenario del borgo medievale, sul quale è previsto il restauro finanziato, insieme ad altri due importanti insediamenti, il campanile e la chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzano e la chiesa di San Rufo a Piedimonte di Casolla con fondi del Pnrr.

La tappa al complesso di Monte Castello, invece, ha alla base una speranza, «quella - come dice il sindaco Cristoforo Villano - di avere dal ministero un aiuto per salvare il bene che ha una grande importanza non solo per la comunità morronese, che ha lì un luogo di culto e di fede, ma per l'Italia. Qui, infatti, si trova anche la cosiddetta Tomba di Pilade Bronzetti, ossia un monumento in pietra a forma piramidale ideato e scolpito da Enrico Mossutti che ricorda la battaglia di Castel Morrone durante la quale Bronzetti e 200 dei suoi uomini combatterono contro l'esercito borbonico, contribuendo in maniera decisiva al processo di unificazione del Regno d'Italia».

Gli interventi per il terremoto

Decisamente diversa, invece, la situazione al campanile di Casertavecchia, per il quale, come per San Rufo e Santa Maria Assunta, sono stati già affidati gli incarichi a tre gruppi di progettisti ed esperti che stanno elaborando, appunto, il piano di fattibilità tecnica economica. Nell'ambito del decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura numero 455 del 7 giugno del 2022, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la parte relativa alla “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fec e siti di ricovero per le opere d'arte” sono state assegnate le risorse ai tre siti casertani di proprietà della Curia di Caserta.

«L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza sismica mediante interventi strutturali, finalizzati a ripristinare e migliorare la risposta sismica della struttura portante del manufatto», spiega Dante Specchia, responsabile unico dei tre progetti. Che aggiunge: «I tre gruppi di progettazione sono già al lavoro per elaborare i piani di fattibilità, un impegno delicato e complesso in quanto è fondamentale la conoscenza storica e strutturale delle costruzioni e le indagini conoscitive dovranno concentrarsi sulla geometria degli elementi strutturali, sulle tecniche costruttive utilizzate, sulle caratteristiche meccaniche dei materiali e sui fenomeni di dissesto e di degrado in atto per la valutazione della sicurezza sismica. Inoltre, dovrà essere cura e premura dei tecnici incaricati redigere e presentare entro il termine previsto, l'elaborato “Piano di indagine” per procedere alle gare e ai lavori che, comunque, contiamo di affidare entro settembre».

I finanziamenti

Attualmente gli importi per i progetti di fattibilità in corso di redazione sono di 1.625.000 euro per gli interventi di sicurezza sismica del campanile di San Michele arcangelo di Casertavecchia, di 1.145.000 per interventi di sicurezza sismica della chiesa e del campanile di Santa Maria Assunta nella frazione di Mezzano e di 910.000 per la chiesa di San Rufo a Piedimonte di Casolla.

«Si tratta, come è facile comprendere di edifici di grande pregio e di importanza storica architettonica notevole, tutelati dalla Soprintendenza. Ecco perché - sottolinea Specchia - è necessario procedere con grande cautela: ogni passaggio, ogni scelta va adeguatamente valutata e ponderata. Ad esempio, il campanile della Cattedrale di Casertavecchia è stato già interessato da un intervento prima del terremoto dell'80 che lo ha salvaguardato dalla rovina. Ma le nuove norme richiedono ulteriori e più sofisticati interventi. Per non parlare di San Rufo dove si sono scoperte almeno cinque o sei stratificazioni successive. Dunque, prima di qualsiasi intervento è necessario considerare anche le istanze storico-estetiche. Da qui, non solo i costi degli interventi ma anche la cura richiesta ai tecnici nella scelta delle azioni e delle operazioni da compiere».