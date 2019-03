CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Marzo 2019, 14:00

«Appariva sempre come in uno stato di intontimento, di paura. Giocava quei pochi soldi che aveva alle slot machine. Non faceva gruppo con gli altri, qui ci sono una marea di albanesi e algerini che bevono birra e si ubriacano anche. Lui era silenzioso, diverso». A Cancello Scalo c'è un bar. Sul tavolino, il titolare indica la foto di Mouran Sadaoui pubblicata dal giornale che viene comprato per i clienti. «Sì, lo vedevo da queste parti, ma veniva in orari strani, non si capiva cosa facesse in giro», racconta il barista. Mouran Sadaoui, algerino di 45 anni, è accusato di essere un terrorista islamico. Sul suo capo pende una condanna per aver combattuto per lo Stato islamico in Siria nel 2014. In quell'anonimo bar di Cancello Scalo, la polizia lo aveva pedinato e osservato per mesi, prima di catturarlo venerdì scorso.Cinque anni fa, l'algerino sparì da San Marcellino per recarsi, probabilmente, in Siria, prima ancora che comparisse il primo video dell'Isis, nell'agosto del 2014, della decapitazione di James Foley, il fotoreporter statunitense ucciso ad al-Raqqa. Filmato diventato ben presto il macabro «manifesto» dell'Isis. Fra i combattenti, c'era lui: Mouran Sadaoui, in Italia dal 2003 residente fra San Marcellino e Frignano e poi rientrato in Algeria nel 2013. Lì, nel suo Paese, sarebbe avvenuta la radicalizzazione, per poi affrontare la Siria. «Lui un terrorista? E chi se lo aspettava! Parlava perfettamente l'italiano, ci raccontava della sua famiglia in Algeria», spiegano due albanesi seduti al bar in piazza a San Felice a Cancello. A Cancello Scalo, invece, ci sono i suoi connazionali che dicono di non conoscerlo. Scuotono la testa, si chiudono in casa alla prima domanda su Mouran. «Niente, niente», ripetono come un mantra. Ora, la Digos è sulle tracce del proprietario del casolare che ospitava Mouran. Si dovrà accertare se fosse a conoscenza dell'occupazione perché potrebbe rispondere di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.