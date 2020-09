Il 22 agosto scorso, l'imponenza della Reggia faceva da fondale al palcoscenico sul quale Placido Domingo firmava una serata di «Un'estate da Re» con un concerto lirico all'altezza del protagonista e del contesto ambientale. Dal 2 settembre al 6 settembre a Casertavecchia il Settembre al Borgo 2020 ha sciorinato applauditi spettacoli di musica leggera e la bella rassegna culturale «Un borgo di libri». Dal 2 al 13 settembre a San Leucio, altro polo monumentale casertano, scorrono spettacoli di comicità affidati ad artisti di nome nel cartellone di «Un'estate al Belvedere». L'arte statica-monumentale di casa nostra per impreziosire e a sua volta per essere ulteriormente fatta conoscere da manifestazioni di richiamo. Tra questi tre tasselli una nota decisamente fuori coro, ai piedi della Reggia, dal 4 al 6 settembre, una rassegna di enogastronomia, «prodotti tipici delle regioni italiane» dicono manifesti e striscioni per quella che è una sagra, della serie di quelle ruspanti e degne di considerazione come tutte le iniziative finalizzate a tenere in vita tradizioni.

Degnissima l'iniziativa si ripete ma inadeguatissimo il posto scelto, richiesto e concesso con superficialità che ha mandato all'aria tutto il buono che si tenta di concretizzare con le altre manifestazioni citate. A Caserta, come sempre, di tutto e di più. Visitatori parecchi nel primo fine settimana autunnale, fotografie in quantità e chissà che effetto farà la Reggia ai conterranei di questi giorni in visita nel capoluogo di Terra di Lavoro, la sua monumentalità «esaltata» da file di prosciutti e culatelli, di catene di salsicce, dondolare di provoloni, rosseggiare di peperoncini, il tutto alle casette di legno usate anche per le sagre natalizie che hanno esibito questi monili come collane alla regina dell'architettura barocca firmata da Luigi Vanvitelli. Non è mancato il «gioiello» delle due cabine arancione dei gabinetti chimici, isolate in bella vista sul prato antistante i Giardini Flora. Il Mattino, ieri, ne ha fatto una cartolina. Rassegna di prodotti tipici regionali: abbiamo stentato a trovarne della Campania e del Casertano, un riguardo che gli organizzatori di «Gusto Italia in tour» avrebbero dovuto prevedere.

CONFCOMMERCIO

Luigi Sindaco è presidente di Confcommercio, il suo parere: «L'iniziativa in linea generale è buona, valorizza prodotti territoriali ma, in questa cui ci riferiamo, non c'è nessun aggancio col nostro territorio. Il contesto ambientale in cui si tiene, poi, non è il più idoneo per una sagra. A Caserta si poteva sfruttare il tratto di corso Trieste da via Colombo a piazza Dante, per dare vita al segmento dove il commercio, come si vede, langue». Il parere di Salvatore Petrella, presidente di Confesercenti: «Questo tour che tocca varie città d'Italia a Caserta non ha valorizzato nessun prodotto nostrano e, se c'erano, sono risultati oscurati. Iniziative del genere non fanno bene al commercio casertano, soprattutto in un momento la crisi epidemica s'è aggiunta a quella endemica del settore terziario. Nessuno di noi è stato contattato e coinvolto, c'è evidentemente un programma unico che non viene adattato ai posti in cui viene presentato». Una compagnia di giro, quindi, questa che va reclamizzando la produzione enogastronomica di quanti vi aderiscono prendendo in locazione le casette-stand. Il Comune di Caserta appare nelle locandine come patrocinatore assieme a Italia Eventi, Gruppo Tanagro, Radio Castelluccio (Battibaglia) e RosmarinoNews. Gli umori della direttrice della Reggia in questi giorni assente da Caserta, non devono essere stati dei migliori; dalla Soprintedenza, unica con poteri censori, nessuna difficoltà, benvenuto ai banchetti della sagra a due metri dal palazzo reale; il Comune dice di sì, accontenta tutti. Ed anche questa è andata, nessuno che abbia pensato alla disponibilità dei Giardini Maria Carolina che affacciano su viale Ellittico, area circoscritta che le fiere di mozzarella e pizza ne ospita spesso. Ma la Reggia come fondale ai prosciutti, vuoi mettere?

