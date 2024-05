Ztl a Caserta, a giugno la partenza a San Leucio e Vaccheria

Partirà nel mese di giugno la Ztl nelle due frazioni di Caserta, San Leucio e Vaccheria. Un varco sarà collocato in via Vaccheria, a San Leucio, nelle immediate vicinanze della salita che conduce al Belvedere.

Sarà attivo fino a metà ottobre, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del mattino successivo. Sempre nello stesso periodo, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del giorno seguente, sarà attiva la Ztl nel varco di via Cappuccio, ovvero presso la porta d’accesso a Vaccheria, la strada che conduce a piazza Madonna delle Grazie.

Un altro varco è quello di via Antonio Planelli, ovvero la strada che a San Leucio collega piazza della Seta allo Scalone Monumentale del Belvedere.

Il varco sarà attivo fino al 31 agosto il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 20 alle ore 3. In caso di eventi programmati presso il Belvedere di San Leucio, il Comune si riserva la facoltà di attivare il varco, consentendo il passaggio solo ai mezzi autorizzati dalla Polizia locale.