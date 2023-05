Travolse con il tir un sindacalista: manifestazione Cobas al processo

Manifestazione davanti al tribunale di Novara, organizzata dai Si Cobas, in concomitanza dell'udienza del processo che vede imputato Alessio Spaziano il 25enne camionista che investì con il suo tir, provocandone la morte, a Biandrate (Novara) il sindacalista Adil Belakhdim il 18 giugno 2021. La vittima era impegnata in un picchetto fuori da un centro logistico. Secondo quanto anticipato dal suo legale, l'avvocato Gabriele De Juliis del Foro di Napoli, per Spaziano sarà chiesto il rito abbreviato. A manifestare fuori dal tribunale sono circa 200 persone provenienti da tutt'Italia, controllati da un nutrito schieramento di Polizia e Carabinieri.