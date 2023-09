Caserta, trovate in extremis le aule per la De Amicis e la Giannone

Il Comune di Caserta ha reperito le aule necessarie agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria «De Amicis» e per quelli della scuola secondaria di primo grado «Giannone», tutte rientranti nell'Istituto comprensivo «Giannone-De Amicis», i cui edifici sono attualmente interessati da lavori di riqualificazione.

Per quanto concerne la «De Amicis» - fa sapere il Comune in una nota - nell'edificio principale di Corso Giannone (Lotto A) al piano terra, otto aule saranno utilizzate dalla scuola per l'infanzia, mentre al primo piano saranno allocate 9 classi della scuola primaria, che fino allo scorso anno scolastico erano ospitate presso il Complesso di Sant'Agostino (dove attualmente non si svolgono attività didattiche).

Nell'altra area, definita «Lotto B», invece, tre aule verranno riservate alla Scuola per l'infanzia. Le restanti dieci classi sono state ricollocate nel plesso scolastico di Piazza Cavour«. E la Curia ancora una volta farà la sua parte ospitando diverse classi. »Dodici classi della scuola secondaria di primo grado «Giannone», oltre alla sede della presidenza, resteranno presso la sede centrale - prosegue la nota - cinque andranno nel limitrofo Plesso «Sant'Antonio», e altre cinque saranno ospitate presso la Curia Vescovile«. »Siamo riusciti a risolvere il problema delle aule - spiegato l'assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra - con una certa celerità, evitando che si creassero gravi disagi per i bambini e per i genitori.