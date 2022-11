Caserta, truffano un'anziana e le rubano soldi e gioielli

Erano sulla carreggiata sud dell'A/1, nel comune di Capua, quando la polizia stradale ha fermato due uomini a bordo di una Citroen: uno aveva sul polso destro un orologio con cinturino rosso mentre, sotto al sedile anteriore destro, c'era un borsello in similpelle di colore marrone contente 1.900 euro in contanti e numerosi monili in oro per i quali.

Trovati, inoltre, due cellulari e un biglietto autostradale attestante l'ingresso ad Orte dell'A/1. Insospettiti, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni ai due fermati. Dalle indagini è emerso che i soldi rinvenuti e tutti i monili in oro erano il provento di una truffa commessa in danno di una anziana donna di 80 anni, nel comune di Marsciano della provincia di Perugia.

La truffa

Sono stati raccolti gravi indizi di reità a carico dei fermati, in ordine alla truffa aggravata commessa in danno dell'anziana donna. I due erano riusciti a raggirare l'anziana facendole credere un coinvolgimento della figlia in un incidente stradale, in seguito al quale era stata rinchiusa nelle camere di sicurezza in quanto sprovvista di assicurazione.

Una volta ottenuto l'assoggettamento dell'anziana donna, i malviventi l'hanno raggiunta presso la sua abitazione di Marsciano dove un uomo, presentatosi come avvocato, si faceva consegnare tutto il denaro e l'oro in possesso della donna, per poi fuggire via. Tutta la refurtiva rinvenuta, riconosciuta come propria dall'anziana donna, è stata sequestrata in attesa della restituzione alla signora.