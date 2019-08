Lunedì 12 Agosto 2019, 16:51

Donna malata di tumore fa arrestare il marito geloso perché la picchiava durante la degenza e maltrattava il figlio. Gli uomini della Squadra mobile di Caserta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di R.A, pregiudicato di 38 anni, responsabile di reato di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni, continuati ed aggravati.Le vessazioni fisiche e psicologiche erano iniziate subito dopo il matrimonio e si erano poi protratte per oltre 10 anni. La donna, all'ennesima violenza domestica, ha trovato la forza di denunciare il marito e avviare un percorso di separazione. L'episodio più grave si è verificato nel febbraio 2018 quando, durante le cure oncologiche a cui era sottoposta la vittima, R.A. ha iniziato a picchiarla per presunti motivi di gelosia.Durante l'aggressione, incurante del precario stato di salute della moglie, l'uomo l'ha ripetutamente colpita arrivando a staccarle alcuni drenaggi. Il 38enne non accettava la scelta della donna della separazione ed ha iniziato a perseguitarla con minacce, continue telefonate, pedinamenti ed ulteriori aggressioni fisiche.